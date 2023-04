Suzano avança em negociação para retomada das obras da Fatec

O campus da unidade de ensino superior teve suas obras paralisadas no ano passado quando a empresa responsável pela construção rescindiu o contrato por alegar falta de condições para concluir o empreendimento. Para a instalação da Fatec, a administração municipal fez a doação de um terreno no Jardim Monte Cristo, em uma área de 10,8 mil metros quadrados, na esquina das avenidas Paulista e Mogi das Cruzes.

Quando estiver pronta, a unidade terá capacidade para atender 480 alunos, com 12 salas de aula, auditório, refeitório, sete laboratórios e estrutura para abrigar diretoria e corpo docente. No primeiro momento, o atendimento aos alunos deverá começar com a oferta de dois cursos: Gestão de Produção Industrial e Redes de Computadores. Posteriormente, novas modalidades poderão ser acrescentadas.

Na reunião com a direção do Centro Paula Souza também foi discutida uma ampliação dos serviços oferecidos pela Etec de Suzano, que hoje funciona na rua Guilherme, 325, no bairro Vila Urupês. A intenção do Poder Executivo municipal é disponibilizar outros espaços na cidade para que a estrutura de ensino alcance um número maior de estudantes, com a incorporação de outros cursos.

Ashiuchi se mostrou entusiasmado com o progresso das negociações para o reinício das obras da Fatec. “A reunião foi muito produtiva e saímos animados com a perspectiva de retomar a construção da unidade. Debatemos com todos os presentes sobre a importância de dar celeridade na licitação para as obras. Essa questão é fundamental para a educação suzanense e agradeço o empenho do presidente da Alesp, o deputado André do Prado, que nos ajudou nessa intermediação junto ao Centro Paula Souza”, destacou Ashiuchi.

O chefe do Executivo suzanense ainda falou sobre a intenção de agregar novos serviços à escola técnica de Suzano. “O ensino da Etec tem gerado grandes resultados, por isso, nosso plano é a ampliação desses serviços no município. Solicitei o estudo para reformas na estrutura da nossa Etec, além de uma parceria com a Prefeitura de Suzano, com oportunidade de salas de aula descentralizadas e com novos cursos, mostrando o compromisso da nossa gestão com o futuro da cidade”, assinalou o prefeito.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve em São Paulo na tarde desta quarta-feira (12/04) para trazer novidades em relação à construção da Faculdade de Tecnologia (Fatec) no município. Com a intenção de promover celeridade no processo de retomada das obras, ele se reuniu com a diretora-superintendente do Centro Paula Souza, responsável por administrar as Fatecs e as Escolas de Tecnologia (Etecs), Laura Laganá, e com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São (Alesp), o deputado André do Prado. A expectativa, após as tratativas feitas no encontro, realizado no bairro Santa Ifigênia, região central da capital, é de que a construção seja retomada entre o final do primeiro e início do segundo semestre deste ano.