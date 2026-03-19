Suzano avança em ranking de saneamento básico e figura entre as 30 melhores do país

A melhoria da prestação de serviços de água e esgoto realizados em Suzano teve reflexo direto no ranking nacional de saneamento básico divulgado pelo Instituto Trata Brasil neste mês. A cidade avançou sete posições em relação ao estudo anterior e retornou à lista das 30 melhores do País, com o 28º lugar, se consolidando como líder do Alto Tietê neste índice.

Suzano não teve só um desempenho superior a todas as outras cidades da região como também superou grandes centros urbanos, incluindo Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF), que aparecem abaixo. A lista mede a qualidade deste trabalho entre os cem municípios mais populosos do Brasil.

Os números registrados por esta avaliação revelam as ações proporcionadas para garantir maior abrangência tanto do abastecimento de água quanto da coleta e tratamento de esgoto. A avaliação verificou que a cidade alcançou 99,40% no Índice de Atendimento Total de Água (ITA) e 94,37% no Índice de Atendimento Total de Esgoto (ITE).

Além de estar no grupo dos 30 melhores no ranking geral, Suzano foi a melhor colocada no Índice de Perdas na Distribuição (IPD), com 1,27%. Este indicador é utilizado pelo Instituto Trata Brasil para medir a porcentagem de água potável produzida que se perde (vazamentos, furtos ou erros de medição) antes de chegar ao consumidor final, avaliando, assim, a eficiência da distribuição nas redes de abastecimento.

O município tem se destacado por sua busca constante pela modernização das redes de distribuição e tratamento, com investimentos importantes em infraestrutura e em novas tecnologias. A gestão pública tem trabalhado para melhorar a qualidade do serviço de água e esgoto, incluindo ações que visam a redução das perdas na distribuição e a ampliação da cobertura dos serviços.

O trabalho desenvolvido em parceria com Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) viabilizou, entre outras entregas no ano passado, as obras que garantiram 147 ligações de água no bairro Chácara São Judas Tadeu e as intervenções que proporcionarão outras 134 ligações nos bairros Chácara Nossa Senhora Aparecida II e Chácara Nossa Senhora Aparecida III. Ao todo, 1,2 mil moradores do distrito de Palmeiras estão sendo beneficiados só com estas intervenções, que integram um trabalho direcionado a toda a cidade.

Com relação aos investimentos na coleta e tratamento de esgoto, foi oficializado, em 2025, o novo plano de ações da empresa para o município, que contará com investimentos da ordem de R$ 598 milhões até 2029 para universalizar a coleta e tratamento de esgoto.

O prefeito Pedro Ishi celebrou o resultado e atribuiu o bom desempenho à parceria estratégica com a Sabesp, com quem a administração municipal mantém estreito relacionamento. “Este é um reflexo do trabalho em conjunto, que tem nos proporcionado uma cooperação mútua para implementar soluções que têm gerado resultados significativos para a população”, afirmou ele, destacando a importância de um trabalho coordenado para alcançar esses índices de excelência.

Trata Brasil

O ranking do Instituto Trata Brasil classifica as cidades brasileiras de acordo com indicadores como a cobertura de esgoto, a qualidade da água fornecida e o índice de perdas na distribuição. O município tem sido efetivo nesses aspectos, superando diversos desafios e alcançando um índice satisfatório de saneamento, o que tem garantido, ano após ano, uma importante presença no ranking nacional.

Esse reconhecimento, para além de um número, representa um compromisso da gestão pública com o bem-estar da população e com a preservação dos recursos naturais. “Nossa missão é continuar avançando para que todo cidadão de Suzano tenha acesso a serviços de qualidade, que garantam saúde e dignidade. Esse resultado é apenas o começo, e vamos continuar trabalhando para melhorar cada vez mais”, concluiu o prefeito Pedro Ishi.