Jornal Diário de Suzano - 31/08/2025
Cidades

Suzano avança em tratativas com o governo estadual para ampliar parcerias na área da segurança

Pasta reforça que munícipes que não possuem credenciais especiais não podem utilizar estes espaços, mesmo que estejam em estabelecimentos privados

30 agosto 2025 - 16h00Por De Suzano
- (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano deu mais um passo rumo ao fortalecimento de sua política de segurança com a continuidade das tratativas com a Secretaria de Estado da Segurança Pública para adesão a programas e ações conjuntas. A reunião ocorreu na manhã da última quinta-feira (28/08), na capital paulista, e contou com a presença do secretário municipal de Governo, Alex Santos, e do assessor parlamentar Bruno Genovezzi, representando o vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse.

Na ocasião, a dupla suzanense foi recebida por integrantes da Subsecretaria de Gestão Corporativa, incluindo a diretora de Relações Governamentais e Institucionais, Mariana Marques Mesquita; o delegado titular Renato de Almeida Barros; e a assessora da Diretoria Técnico-Policial, investigadora Tereza Bueno Alves. O encontro teve como pauta central o fortalecimento do vínculo institucional entre Suzano e o governo estadual, com foco na ampliação da proteção e da vigilância nos bairros.

Para Alex Santos, a construção de parcerias sólidas com o Estado é essencial para garantir mais segurança à população. “A gestão do prefeito Pedro Ishi tem se empenhado em viabilizar soluções eficientes e estruturadas, que impactem diretamente o dia a dia dos nossos moradores. A segurança é uma prioridade e estamos trabalhando para ampliar a presença de programas estaduais no município”, afirmou.

A iniciativa também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, liderada por Francisco Balbino, que tem atuado de forma integrada com as forças estaduais e investido em novas tecnologias, como o sistema de videomonitoramento da Central de Segurança Integrada (CSI).

O encontro na Secretaria de Estado da Segurança Pública reforça o compromisso da administração suzanense com políticas públicas eficazes, construídas a partir do diálogo interinstitucional e da busca por resultados concretos para a cidade.

