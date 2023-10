Suzano avança para garantir tombamento de prédio onde está INSS

O trabalho referente à investigação em torno do valor da edificação está sendo conduzido pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), que deverá deliberar sobre o assunto no início de 2024. Desde março de 2004 o edifício funciona como uma unidade do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), na rua Campos Salles, 601, no centro.

Nesta fase do projeto, integrantes do conselho, que reúne representantes da administração municipal, buscam ex-servidores da prefeitura e da Câmara para completar o material que ajuda a recontar a história do prédio e evidenciar sua relação com o desenvolvimento do município, além de buscar descobrir a data exata do decreto que aponta a mudança do Poder Executivo municipal para a então nova sede da prefeitura, na Rua General Francisco Glicério, 1.334, onde hoje funciona o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe).

Aqueles que puderem contribuir de alguma forma com o levantamento de dados da época podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura por meio do telefone (11) 4747-4180 até esta quinta-feira (05/10). A memória destes trabalhadores, como forma de valorizar a relação deste espaço com a cidade, será de suma importância para a construção do conhecimento em torno do antigo Paço Municipal.

Depois de concretizar o processo de tombamento do conjunto histórico da Fazenda Sertão, no distrito de Palmeiras, Suzano pode oficializar como mais um de seus patrimônios o prédio que abrigou o primeiro Paço Municipal da cidade, de 31 de maio de 1952 até 1993, e que também abrigou a sede do Poder Legislativo municipal até 1º janeiro de 2002.