Suzano busca destino para Lagoa do Raposão; aterro depende da Cetesb

A administração busca o aterramento da Lagoa do Raposão, que está localizada no Sesc.

A administração, juntamente com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), solicitou o aterramento ao governo do Estado.

PEDIDO NO ANO PASSADO

A Prefeitura enviou o pedido no ano passado, por intermédio do então deputado federal Estevam Galvão de Oliveira.

Até o momento, não houve retorno sobre a execução da medida, que dependeria de autorização da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Além disso, a Prefeitura afirmou que segue alertando a população “sobre a proibição e os riscos de se banhar ou nadar em locais assim”.

Esses alertas, segundo a administração, acontecem por meio das rondas da Guarda Civil Municipal (GCM) “em especial nos períodos de calor intenso”.

Cetesb

Em resposta, a Cetesb afirmou que, na Agência Ambiental em Mogi das Cruzes, “não há processo de licenciamento em nome da Prefeitura de Suzano para o aterramento da Lagoa Raposão”.

Além disso informou que, no ano passado, a Agência recebeu “propostas de recuperação da área degradada de mineração, para aterramento/recuperação exclusivo com solo, mas que não foram executadas pelos interessados”.

O destino da Lagoa do Raposão, no Sesc, ainda é incerto, em Suzano.