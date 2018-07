Suzano busca parceria para revitalização do Ryu Mizuno

O próximo passo da Diretoria de Parques, Praças e Jardins, em Suzano, deverá ser a revitalização do viaduto Ryu Mizuno, conhecido como viaduto velho. A ligação entre a Vila Maria de Maggi e o Centro deverá receber melhorias conforme a municipalidade consiga parceria com a iniciativa privada, a exemplo dos projetos artísticos já realizados sob o viaduto Leon Feffer. Apesar das obras feitas e das que ainda estão por vir, a população sofre com a precariedade das estruturas de concreto, além da falta de segurança nessas localidades.

No Leon Feffer, onde a administração já realizou as manutenções de iluminação pública e paisagismo, os pedestres e ciclistas continuam a se queixar das grades enferrujadas e trepidações. "Aqui é sempre perigoso, principalmente para andar com crianças", diz a dona de casa Jandira de Souza, que costuma caminhar sobre a estrutura com os filhos pequenos.

Já o encarregado Jonas Antunes se queixa da sujeira na passarela. "Eu ando por aqui todos os dias e nunca tem limpeza, já encontrei até gente urinando. A sensação é de que o nosso dinheiro dos impostos está indo em vão", lamentou o morador do Jardim Revista.

Situação é a mesma

Já no viaduto velho, Ryu Mizuno, a situação é a mesma. Além do gradil quebrado, entortado e enferrujado, a população também teme as rachaduras no concreto da estrutura. "Eu atravesso a passarela com muito medo", contou a aposentada Maria Odete Oliveira, moradora do Jardim Imperador. A auxiliar de enfermagem Roseli Duarte reclama da insegurança gerada pelo abandono do local. "Eu evito passar sozinha, principalmente à noite ou de manhã cedo". O analista José Carlos Chaves diz que as condições são as mesas durante anos. "Todos esses problemas não são de hoje".

De acordo com a municipalidade, além da possível revitalização da passagem, o entorno do local já recebe melhorias. "Os canteiros da Avenida Brasil já estão sendo revitalizadas. Os trabalhos se iniciaram em frente ao Parque Max Feffer e vão até o viaduto".