Suzano cancela desfile de Carnaval pelo 4º ano consecutivo

Suzano não terá desfile das escolas de samba no Carnaval do próximo ano. A informação foi confirmada pela Prefeitura, por meio de nota. Segundo a Secretaria de Cultura, o cancelamento aconteceu por conta de razões orçamentária e pela falta de organização das agremiações nos preparativos para a festividade. A administração alega que não houve continuidade dos trabalhos nos barracões das escolas, que ficaram um período sem atividade. Esse é a quarta vez consecutiva que a cidade cancela o Carnaval.

Apesar do cancelamento, a pasta disse que vai regulamentar - locais e formatos - para desfiles dos blocos de Suzano e "para que os foliões possam curtir o Carnaval de forma harmoniosa com o restante da cidade. Estes blocos devem entrar em contato com a pasta para providenciar a regulamentação. A Prefeitura de Suzano deve promover alguns bailes e também matinês nos Centros Culturais. Esta programação está em fase de planejamento", explicou em nota.

Inativo

O DS já havia antecipado em agosto deste ano que a cidade suzanense poderia ficar sem Carnaval. Isso porque o Instituto Suzanense das Agremiações do Samba (Suzansamba) estava inativo desde a festividade deste ano. A informação havia sido confirmada pelo presidente da entidade, fora de exercício, Carlos Alberto de Almeida.

Outros anos

Conforme divulgado pelo DS em janeiro, neste ano, a atividade havia sido cancelada pela terceira vez por conta da falta de verba orçamentária. Na ocasião, o Executivo economizou cerca de R$ 1,2 milhão. Além do município suzanense, outras cidades da região também cancelaram os desfiles por questões orçamentárias.

O último desfile de escolas de samba suzanenses aconteceu em 2014 e contou com a participação de 10 agremiações, sendo o Grupos de Acesso formado pela Império de Safira, Camisa Preta e Branco, Para Todos e Unidos do Jardim Revista. Já o Grupo Especial foi constituído pela Casa Branca, ACES Só Pra Chatear, Gaviões do Morro, Cultural Unidos do Parque Maria Helena e Pérola Negra. Naquele ano, a escola Cara Preta não preparou apresentação.