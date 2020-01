Suzano: carnês do IPTU serão entregues neste mês

A Prefeitura de Suzano pretende começar a entregar, ainda neste mês, aproximadamente 125 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para a população. A data de pagamento da parcela única será 15 de março, com desconto de 5% para quem optar por pagar de uma vez.

Se preferir, o contribuinte pode optar ainda por parcelar o IPTU. Neste caso, ele tem a opção de dividir o pagamento em até 10 vezes. Com isso, o dia 15 de março se torna data do pagamento da primeira parcela do carnê.

A correção para 2020 é de 2,54%. Segundo a Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano, ela segue o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período. A pasta reforça que o aumento é em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A correção é menor do que a de 2019, quando o aumento foi de 4,56% seguindo o mesmo critério. Aposentados e pensionistas com proventos de até três salários mínimos, com construção de até 100 m² para casas e 50m² para apartamentos, têm isenção na taxa do IPTU. Para mais informações, o telefone é o 4745-2010.

O que é

O IPTU é um imposto cobrado para aqueles que possuem um imóvel em área urbana, sendo pessoa física ou jurídica. Cada cidade determina os critérios para cobrança, e o valor varia conforme a avaliação do imóvel.

O proprietário do local é o responsável pelo pagamento do imposto, e o dinheiro arrecadado com os pagamentos vai para o município. Com isso, ele pode ser usado para a realização de obras em cada cidade.