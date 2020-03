Suzano: cartão de estacionamento do idoso pode ser solicitado por telefone

A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana anunciou nesta quinta-feira (19) que, seguindo a lei federal nº 10.741 (Estatuto do Idoso) e a resolução nº 303 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), a solicitação e a renovação do Cartão de Estacionamento do Idoso, que permite a utilização das vagas especiais reservadas para este fim, poderão ser realizadas por meio do telefone 4746-1166.

Desta forma, os usuários não precisam se deslocar à sede da pasta para realizar este serviço. “A secretaria vai realizar o cadastro ou renovar os dados da credencial à distância e a pasta vai providenciar a entrega na residência do usuário, evitando, assim, locomoções de um público considerado mais vulnerável ao novo coronavírus”, explicou o titular da pasta, Claudinei Valdemar Galo.