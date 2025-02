Suzano celebra a alegria da melhor idade no 'Grito de Carnaval'

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, no centro, promoveu nesta sexta-feira (21/02) o tradicional “Grito de Carnaval”, reunindo cerca de 400 participantes em uma tarde de muita festa, música e solidariedade.

O evento aconteceu na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, proporcionando momentos inesquecíveis para os foliões da terceira idade, e teve a participação do prefeito Pedro Ishi e da primeira-dama Déborah Raffoul.

A animação ficou por conta do grupo carnavalesco Gres Trevo de Ouro, que trouxe um repertório repleto de marchinhas e sambas enredo, garantindo a energia contagiante da celebração. O traje carnavalesco foi um destaque à parte, com os participantes caprichando nas fantasias, enchendo o espaço de cores e brilho.

Além da diversão, o evento teve um caráter solidário. A entrada foi mediante a doação facultativa de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. Graças à generosidade dos participantes, uma expressiva quantidade de mantimentos foi arrecadada, reforçando o compromisso da cidade com a solidariedade e o cuidado com aqueles que mais precisam.

Déborah Raffoul, celebrou o sucesso da iniciativa e destacou a importância do evento para a socialização dos idosos. “O carnaval é uma festa de inclusão e alegria. Ver nossos idosos aproveitando esse momento de interação e diversão é gratificante e reforça nosso compromisso com o bem-estar da terceira idade”, afirmou a primeira-dama, que também é presidente do Fundo Social de Solidariedade.

O prefeito, por sua vez, ressaltou a relevância da ação. “Além de um momento de lazer, este evento nos permite fortalecer laços e incentivar a cultura da solidariedade. Agradecemos a todos que contribuíram e participaram dessa grande festa”, disse Pedro Ishi.

O “Grito de Carnaval” foi realizado com o apoio do Bunkyo Suzano e do Programa Qualidade de Vida Lian Gong, reafirmando a importância das parcerias na promoção de atividades voltadas à melhor idade. Com a grande adesão e entusiasmo do público, o evento entra para o calendário festivo da cidade como um dos mais esperados pelos idosos suzanenses, consolidando-se como uma celebração de alegria, inclusão e união.

Além do prefeito e da primeira-dama, também participaram pelo evento o vice-prefeito Said Raful; o presidente da Câmara, Artur Takayama; o vereador Marcos Antonio dos Santos, Maizena; os secretários municipais André Chiang (Meio Ambiente); Alex Santos (Governo); Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esporte).