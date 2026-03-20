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Jornal Diário de Suzano - 20/03/2026
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Cidades

Suzano celebra avanços no ensino e políticas inclusivas em Dia Internacional da Síndrome de Down

Data comemorada neste sábado (21/03) reforça ações locais que têm permitido mais desenvolvimento e autonomia aos estudantes da rede municipal

20 março 2026 - 16h39Por De Suzano
Suzano celebra avanços no ensino e políticas inclusivas em Dia Internacional da Síndrome de DownSuzano celebra avanços no ensino e políticas inclusivas em Dia Internacional da Síndrome de Down - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

No Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado neste sábado (21/03), Suzano comemora os avanços que permitiram, ao longo da última década, a consolidação das políticas inclusivas e a oferta de ferramentas tecnológicas na rede municipal de ensino, que têm proporcionado mais desenvolvimento e autonomia aos estudantes.

O trabalho que foi impulsionado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, e teve continuidade com o prefeito Pedro Ishi, está contemplando estudantes com deficiência por meio de estrutura e profissionais habilitados para lidar com as demandas relacionadas ao apoio pedagógico e às inovações associadas à aprendizagem, sob especial atenção do Núcleo do Atendimento Educacional Especializado (Naee).

A data alusiva à Síndrome de Down antecede o Dia Mundial de Conscientização do Autismo (02/04), quando a cidade comemora os quatro anos de funcionamento do espaço de intervenção precoce inaugurado em 2022, no Jardim Monte Cristo, que fortaleceu o acolhimento às crianças baseado no “Modelo Denver de Intervenção”, uma abordagem terapêutica comportamental naturalista focada em crianças pequenas, que utiliza brincadeiras e interações lúdicas, afetivas para estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e de linguagem.

Por meio deste trabalho, a Educação já garantiu 35 acompanhamentos, sendo que 13 crianças seguem sendo atendidas com novas abordagens em estimulação precoce na faixa etária de 12 a 36 meses. Para 2026, a intenção é aumentar progressivamente os atendimentos com o objetivo de chegar a 32 crianças “em intervenção precoce”.

As ações já realizadas se somarão aos investimentos que estão sendo feitos para fortalecer essa rede de suporte. Isso porque está sendo construído o Centro de Apoio à Criança com Deficiência nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

O equipamento receberá recursos da ordem de R$ 5 milhões para ser referência neste tipo de serviço, com oito consultórios para atendimento individual, salas de integração sensorial, salas de atendimento multiprofissional, ambientes para estimulação e intervenção precoce, brinquedoteca e sala de Atividades da Vida Diária (AVD), essenciais para desenvolver a independência e autonomia.

Tecnologia

Paralelamente às ações inclusivas, a Secretaria Municipal de Educação segue promovendo o uso de chromebooks para estudantes da rede municipal. Os equipamentos que começaram a ser adquiridos em janeiro de 2022 possibilitam acesso a plataformas como Matific para melhor aprendizado da matemática e implementação do Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), que permite a avaliação, o acompanhamento e o monitoramento das aprendizagens dos estudantes do 1º ao 5º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ao longo dos últimos anos, já foram adquiridos mais de 4 mil aparelhos pela Prefeitura de Suzano, que passaram a ser totalmente inseridos na oferta de ensino, o que tem colaborado com o desenvolvimento das crianças. Os equipamentos dinamizam a rotina escolar e dão suporte a conteúdos cada vez mais interativos e atraentes para os pequenos.

No caso da Matific, que foi criada para fornecer uma experiência matemática de alta qualidade para cada criança, o chromebook oferece as condições necessárias para que a ferramenta proporcione uma aprendizagem personalizada e adaptação com atividades matemáticas projetadas por especialistas da área. Por esse recurso, os educadores ainda podem realizar o planejamento utilizando as metodologias ativas, como recursos pedagógicos inovadores, que contribuirão para o desenvolvimento das habilidades de matemática dos estudantes previstas no currículo da cidade. A plataforma contribui com o protagonismo estudantil em eventos que envolvem jogos e desafios matemáticos entre estudantes com as suas turmas e escolas da rede, como o Suzangames.

No caso do Simaeb, os chromebooks garantem que a Educação promova, com mais facilidade, uma avaliação digital no início e no final do ano letivo, já que passa a ser possível disponibilizar os conteúdos em formatos on-line e off-line. Com isso, a pasta passa a ter uma visão mais abrangente e assertiva sobre o desempenho dos estudantes.

Os resultados advindos desse instrumento auxiliam nas tomadas de decisão no âmbito da Secretaria Municipal de Educação com a implementação de políticas públicas focadas nas defasagens sinalizadas, contribuindo com a melhoria da qualidade do ensino da rede a partir do levantamento de dados, que podem garantir formações específicas de professores e construção de projetos relacionados aos investimentos pedagógicos e referentes ao fortalecimento das aprendizagens não consolidadas. Nas unidades escolares, o trabalho contribui com a construção de planos de metas e ações face às fragilidades apresentadas.

A secretária Renata Priscila Valencio Magalhães reforçou que a pasta está transformando a realidade dos estudantes com a estrutura que tem sido disponibilizada. “Estamos desenvolvendo novas atividades pedagógicas que antes não eram possíveis utilizando recursos lúdicos para impulsionar o interesse e o envolvimento dos estudantes. A tecnologia empregada expande ainda mais o potencial de aprendizado das crianças”, pontuou a secretária.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a administração municipal tem se empenhado em proporcionar um ensino inclusivo e com mais inovação. “Nossas políticas públicas buscam aliar o atendimento educacional especializado, aquisição de recursos tecnológicos e capacitação dos profissionais de apoio escolar com formação continuada. A Educação de Suzano se fortaleceu na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e segue avançando cada vez mais, sempre focada na qualidade do ensino”, concluiu o chefe do Executivo.

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