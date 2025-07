Suzano celebra Dia do Agricultor com repasse de R$ 100 mil

A Prefeitura de Suzano celebrou o Dia Nacional do Agricultor, nesta segunda-feira (28/07), confirmando o repasse de R$ 100 mil para a produção local de alimentos. Para marcar a data, o prefeito Pedro Ishi assinou um termo de compromisso que garante a destinação dessa verba a 66 agricultores, que deverão beneficiar dez mil famílias por meio do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA).

O anúncio foi feito durante reunião realizada no gabinete do chefe do Poder Executivo suzanense, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, e contou com as presenças do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, e dos diretores Minoru Harada e Arrones Dainez Junior.

Na oportunidade, eles ressaltaram que os recursos se somarão ao incentivo que já tem sido proporcionado pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do governo federal, somente neste ano. Por meio destes dois instrumentos, já foram destinados R$ 400 mil para os agricultores locais, que garantiram a produção de 52,5 toneladas de alimentos, transformadas em duas mil refeições, para 28 entidades sociais que têm convênio com os programas.

As estratégias estão reforçando as políticas que visam garantir o acesso à alimentação adequada para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, ao mesmo tempo em que promovem a inclusão econômica e social de agricultores familiares. Os programas funcionam por meio de uma lógica que incentiva a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar e os destina a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Esse ciclo virtuoso é regulado pelo Banco de Alimentos, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na rua Abdo Rachid, 55, no centro. Este polo tem como função viabilizar a arrecadação provenientes de doações e adquirir produtos dos agricultores familiares, por meio do sistema federal de compras diretas.

O prefeito conversou com os produtores sobre o objetivo de colaborar com os avanços em relação ao fortalecimento do cooperativismo, a partir das parceiras com instituições financeiras, o apoio para a certificação da produção por meio do Selo de Inspeção Municipal (SIM) e as perspectivas para organização de futuras festas voltadas à agricultura, para trazer mais investimentos para o setor.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego também tem atuado, por meio do Departamento de Agricultura, para garantir que cada vez munícipes da área rural possam cadastrar sua propriedade no programa estadual “Rotas Rurais”, que busca aprimorar o processo de localização por meio do georreferenciamento, facilitando o acesso a serviços públicos e comerciais. O secretário Mauro Vaz afirmou que o apoio aos agricultores é fundamental para reforçar a produção local. “Queremos mostrar para todos os produtores que estamos ao lado deles, para poder garantir o suporte nas diferentes etapas de produção”.