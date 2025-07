Suzano celebra mês do aleitamento materno com ações em 8 postos de saúde

A Secretaria de Saúde de Suzano reforçará a campanha “Agosto Dourado”, o mês do aleitamento materno, com ações de incentivo à amamentação em oito das 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da rede municipal. O posto de Palmeiras, localizado na rua Crispim Adelino Cardoso, 137, no Recanto Feliz, abrirá a programação com palestra e roda de conversa nesta sexta-feira (01/08), às 14 horas. Os endereços das demais unidades podem ser conferidos no link bit.ly/EnderecosUBS.

Na próxima terça-feira (05/08), o trabalho segue para a UBS Maria de Lourdes Cardozo Mathias, no Jardim Vitória, às 9 horas, com palestra de orientação em sala de espera com profissionais dos setores de Nutrição e Odontologia. Na sexta-feira (08/08), às 14h30, será organizada uma recepção na UBS Stelina Maria Barbosa, no Miguel Badra, para grupos de gestantes e puérperas, com agendamento prévio.

A segunda semana de ações do “Agosto Dourado” começa na terça-feira (12/08), com o mesmo serviço nesta UBS do Miguel Badra. Dois dias depois (14/08), às 7 horas, será a vez da UBS do Tabamarajoara receber a palestra sobre a importância da amamentação. A atividade ainda será organizada para gestantes no dia seguinte, sexta-feira (15/07), às 14 horas, na UBS José Mariano de Souza Coutinho Júnior, no Jardim Colorado.

A programação tem continuidade com o trabalho que será desenvolvido na semana seguinte, começando na quarta-feira (20/08), às 9 horas, na UBS Jardim Monte Cristo, onde haverá orientações pediátricas. No mesmo dia, às 10 horas, na UBS Professor João Olimpio Neto, no Parque Residencial Casa Branca, ocorrerá roda de conversa com equipe multidisciplinar (Enfermagem, Fonoaudiologia e Psicologia). Neste posto, será ofertado, ao longo do mês, cromoterapia (terapia das cores) para gestantes e lactantes em demanda livre entre segunda e sexta-feira, das 9 às 11 horas e das 13 às 15 horas, com o objetivo de garantir bem-estar físico e emocional às participantes.

As ações seguem com a terceira e a quarta atividades na UBS do Miguel Badra, no dia 22 (sexta-feira), às 14h30, e no dia 26 (terça-feira), às 10h30, para grupos de gestantes e puérperas. Por fim, em 28 de agosto (quinta-feira), às 8 horas, a programação se encerra com orientações pediátricas para as gestantes na UBS Dr. Isack Oguime, no Parque Maria Helena.