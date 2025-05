Suzano celebra o mês de luta antimanicomial com sarau e palestras

A Prefeitura de Suzano reforça neste mês de maio a luta antimanicomial com ações que demonstram a importância do tratamento humanizado às pessoas que apresentam sofrimento psíquico. Para discutir o tema, a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) promoverá um “Sarau de Saúde Mental” na Praça Cidade das Flores, no centro, nesta quinta-feira (15/05), a partir das 9 horas, e a Atenção Básica organizará palestras nas Unidades de Saúde de Família (USFs) para elucidar aspectos sobre esta causa.

A programação nos postos de saúde contemplará orientações na USF Onésia Benedita Miguel (rua Leonor Edmee de Castro, 205 – Jardim Suzanópolis), dia 19 (segunda-feira), às 8h30; e nas USFs Marcelino Maria Rodrigues (rua Antonio Inácio, 540 – Jardim Brasil) e USF Maria José Lima Souza (rua das Bromélias, 11 – Jardim Ikeda), dia 20 (terça-feira), às 9 e 10 horas, respectivamente. Para fechar as atividades, a Secretaria Municipal de Saúde ainda realizará no dia 28 (quarta-feira), das 9 horas ao meio-dia, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro), uma palestra com os autores do livro “O Capa-Branca: de funcionário a paciente de um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil”, Walter Farias e Daniel Navarro Sonim.

O titular da pasta da Saúde, Diego Ferreira, destacou que a luta antimanicomial mostra que a administração municipal está mobilizada para garantir os mesmos direitos a todos os cidadãos. “Temos uma equipe especializada para lidar com as pessoas que apresentam sofrimento psíquico, mas precisamos reforçar com toda a população a importância de respeitá-los e contribuir com essa rede de apoio. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida desse público e proporcionar-lhes as mesmas condições de acessar os serviços e os equipamentos públicos”, ressaltou.