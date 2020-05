Suzano chega a 25 mortes por Covid-19 nesse sábado; recuperados sobem para 106

Suzano chegou a marca de 25 óbitos por coronavírus nesse sábado. A cidade ocupa a terceira posição na região em número de óbitos em decorrência do vírus.

Os dados são da Secretaria de Saúde da cidade.

Até essa última sexta-feira (08), segundo levantamento do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, (Condemat), a cidade tinha 24 óbitos registrados.

Confirmados

Sobre os casos positivos, Suzano saltou em 6 infectados. Até essa sexta eram 255 pacientes com Covid-19, e nesse sábado o número chegou a 261.

Na quinta-feira, número de casos positivos era 234, ou seja, um crescimento de 11,53% em dois dias.

Recuperados

O número de recuperados em Suzano cresceu. Até essa sexta eram 78 pacientes que contraíram o vírus e se recuperaram. No levantamento desse sábado o número cresceu 35,89% e chega a 106 recuperados.

Na quinta-feira esse índice era de 71 pacientes.

Hospital de campanha

No hospital de campanha de Suzano, o quadro aponta para 2 novos pacientes liberados. O quadro clínico do hospital dessa sexta apontava para apenas um paciente com alta, e nesse sábado número cresceu para três.

Os dois pacientes liberados estavam na ala de enfermaria, ou seja, não apresentavam quadro médico grave.

Os atuais números indicam 5 pacientes na ala de enfermaria e um na ala de alta complexidade.