Suzano chega a 330 quilômetros de vias pavimentadas e revitalizadas em sete anos

A Prefeitura de Suzano se aproxima de atingir a marca de 330 quilômetros de vias pavimentadas e revitalizadas em sete anos. As obras de infraestrutura que foram implementadas pela administração municipal neste período transformaram as condições de deslocamento em todas as regiões da cidade por meio de investimentos próprios e recursos do Estado e da União. Intervenções estratégicas garantiram novas possibilidades de tráfego no município, como a inauguração da avenida Governador Mario Covas Júnior, a Marginal do Una, em 2019, e colocaram fim a impasses duradouros como as tratativas em torno do fechamento dos últimos poços de visita da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), concluído esse ano.

Na primeira etapa deste trabalho, entre 2017 e 2020, além da Marginal do Una, foram desenvolvidas as primeiras grandes ações relacionadas à mudança das condições de mobilidade nas diferentes localidades do município. Para melhorar o fluxo na região central, foi executado neste período um trabalho de recapeamento asfáltico em 2,2 quilômetros da avenida Armando Salles de Oliveira, em dois quilômetros da rua General Francisco Glicério e em 3,6 quilômetros da avenida Brasil. Na região norte, a requalificação chegou em um trecho de 1,2 quilômetro da avenida Francisco Marengo. E para beneficiar também a população da região sul, houve melhorias em um trecho de 14 quilômetros da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

Com vistas a proporcionar melhores condições de tráfego a motoristas e motociclistas que circulam diariamente entre o centro e a região norte, a prefeitura promoveu obras de infraestrutura viária em um trecho de 3,4 quilômetros da avenida Vereador João Batista Fitipaldi, realizada em 2019, por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual André do Prado, ao valor de R$ 3,4 milhões. Na região norte, ainda foi recuperado um trecho de 3,8 quilômetros que fica localizado entre as avenidas Katsutoshi Naito e Miguel Badra.

A partir de 2021, foi intensificado o número de intervenções relacionadas ao recapeamento asfáltico. Nesse ano, foi promovido este serviço na avenida Antônio Marques Figueira, com emendas parlamentares dos deputados André do Prado, Estevam Galvão e Marcos Damasio, que totalizaram R$ 3 milhões e garantiram a revitalização de um trecho de 2,3 quilômetros da via. No período, foram feitas melhorias em um trecho de 10,5 quilômetros da estrada dos Fernandes, com recursos de R$ 10,7 milhões do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do governo paulista. Ainda ocorreu, também com recursos do DER, requalificação em 2,9 quilômetros das estradas dos Neves e Matsuzaki, ao valor de R$ 5,4 milhões; obras em um trecho de 1,7 quilômetro da estrada Santa Mônica, ao valor de R$ 3,7 milhões; e serviços em 1,1 quilômetro da rua Benjamin Constant, entre as ruas Sete de Setembro e Dr. Prudente de Moraes (SP-66).

A partir do ano passado, foram iniciadas outras importantes ações ligadas à pavimentação. Foram executadas, após esse período, o serviço em 19 vias pelo programa estadual “Nossa Rua”, sendo quatro no Jardim Dora, outras quatro no Jardim Santa Rita de Cássia, três no Parque Samambaia, duas no Jardim São Luís, duas no Jardim Belém, uma no Recreio Sertãozinho, uma na Chácara Mea, uma no Meu Cantinho e uma na Chácara Ceres. Em 2022 e 2023, com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal, ainda houve pavimentação nas ruas Nossa Senhora Aparecida, no centro, e Waldemar Bertolino dos Santos Sobrinho, no Jardim Alterópolis.

Anos seguintes

Nos últimos dois anos, também foi garantido o recapeamento de 30 ruas do Jardim Revista, que totalizaram 7,5 quilômetros, além da infraestrutura viária necessária para garantir melhorias na rua Takero Kurotsu, no Parque Residencial Casa Branca. No período, o recapeamento asfáltico também chegou à rua Isaura Tavares Paiva, no Parque Maria Helena; às ruas S e U, no Jardim Brasil; às ruas Luciano Godoi e Cora Marcolongo dos Reis, no Jardim Márcia; à rua Alvino Sutero Ramos, no Jardim Casa Branca; e à estrada do Marengo, na Cidade Boa Vista.

Em 2023, por meio de uma parceria com a Sabesp, ainda foi garantido o recapeamento de ruas do centro, como a Tiradentes, entre a ruas Benjamin Constant e a rua Baruel; a Monsenhor Nuno, entre a avenida Antônio Marques Figueira e a rua General Francisco Glicério; e a Quinze de Novembro, entre a rua Nove de Julho e a avenida Armando Sales de Oliveira. Na Vila Figueira, foram executadas obras nas ruas Seian Hanashiro e Kaneji Kodama, entre a rua Francisco de Paula Souza Rosas e a rua Vereador Romeu Graciano. Na Vila Amorim e Vila Nova Amorim, ocorreram serviços nas ruas Amélia Guerra, Tupinambá, Esmeraldo José de Oliveira, Vicente Celestino, Pica-Pau e Tubal dos Santos Schneider, ao passo que no Jardim Margareth houve intervenções nas ruas Maria de Lourdes Santos Silva e Otacilio Gervasio dos Santos. A Vila do Sol Nascente recebeu os serviços nas ruas Nelson Balente de Aguiar e Carlos Ferreira de Aguiar, e no Jardim Lincoln, houve melhorias na rua Geraldo Correia de Lima.

No último quadrimestre deste ano, foi oficializada a abertura do trecho que marca o prolongamento da rua Sete de Setembro, justamente na data que dá nome à via. Assim, os motoristas, pedestres e ciclistas passaram a contar com uma nova opção de deslocamento entre a avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, e a avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo. As pistas de ida e volta, devidamente pavimentadas, somam 1,5 quilômetro de extensão. Os serviços necessários para esse prolongamento, onde foi garantida ciclovia e pista de caminhada, exigiram um trabalho cuidadoso de estabilização do solo e drenagem, além de adequação de guias para garantir acessibilidade, permitindo que esse espaço pudesse se integrar à mobilidade urbana da cidade, contribuindo com a qualidade na fluidez do trânsito nesta área.

A melhoria da circulação nesta região da cidade ainda será complementada com as obras que garantirão o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen. As intervenções, que já estão em andamento, promoverão a extensão da via entre a rua José de Almeida, no Jardim Imperador, e a estrada Santa Mônica, no Parque Santa Rosa, num trecho de 1,3 quilômetro. Assim que os trabalhos forem concluídos, serão proporcionadas novas possibilidades de mobilidade urbana na região central, já que será aberta uma nova via pavimentada que passará pelos bairros Jardim Márcia, Jardim Nena, Jardim Suzanópolis e Jardim Quaresmeira, permitindo ainda conexões com a rua Regina Cabalau Mendonça, a estrada dos Fernandes e à região do Jardim Casa Branca. Atualmente está em fase de implantação uma rotatória que facilitará a fluidez do tráfego de veículos que chegarão na confluência da estrada dos Fernandes, rua Regina Cabalau Mendonça, estrada de Santa Mônica e a nova avenida Senador Roberto Simonsen.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, frisou que as inúmeras intervenções nas vias estão contribuindo com o desenvolvimento da cidade e transformando a mobilidade em Suzano. “As obras de infraestrutura viária proporcionam mais fluidez ao trânsito e garantem segurança para motoristas e pedestres. Temos avançado ano a ano com os projetos de pavimentação e recapeamento, para que possamos contemplar o maior número possível de bairros, melhorando a qualidade de vida dos moradores”, declarou Oliveira.

Para o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, é uma grande satisfação poder promover avanços no sistema viário do município. “Nós acompanhamos pessoalmente o andamento e a finalização de cada obra porque sabemos o quanto faz diferença na vida das pessoas. O trabalho tem sido feito com muito cuidado nas etapas que antecedem os serviços, como a drenagem e as ações relacionadas à instalação e reforma de guias e sarjetas, assim como nas etapas que sucedem os serviços, que incluem intervenções ligadas à zeladoria e iluminação. Muitas obras foram feitas em todos os cantos da cidade para que pudéssemos proporcionar as melhorias que eram necessárias”, destacou Ashiuchi.