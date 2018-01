Suzano chega a 50,7 mil cadastros biométricos, aponta Tribunal Regional Eleitoral

Os cartórios eleitorais de Suzano efetuaram 50.780 cadastramentos biométricos até o fim de 2017, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), segundo atualização do último dia 3 de janeiro. Ao todo, 24% do eleitorado suzanense já está inserido ao sistema de biometrias na cidade, que conta com 211.038 eleitores. O processo ocorre desde 2015 na região e a expectativa é de que a tecnologia seja implantada pela Justiça Eleitoral em todo país até 2020.

A procura pelo serviço cresceu no último ano em comparação a 2016. Até novembro passado, mês em que ocorreu Semana Nacional do Jovem Eleitor, o eleitorado estava 21,3% atualizado. Na ocasião, o atendimento diário para biometria chegou 80. Os cartórios contabilizaram 833 operações durante o período, incluindo os novos alistamentos, de jovens com 16 e 17 anos. Desde agosto de 2015, esses alistamentos eleitorais já contam com o emprego da tecnologia. As novas transferências de domicílio eleitoral e as revisões de dados também são submetidas ao cadastro que inclui a coleta das digitais, fotografia e assinatura digital.

Em dezembro, as cidades receberam o "Mutirão da Biometria" para atender à população, com o objetivo de desafogar o número de eleitores que ainda precisariam cumprir o procedimento. O último levantamento do DS, datado de 1º de dezembro, apontou 46,9 mil biometrias, o que representava 22,29% do eleitorado suzanense.

A previsão é de que a Justiça Eleitoral implante a tecnologia em todo território nacional até 2020, a fim de garantir a segurança do eleitor. O foco da ação é evitar qualquer possibilidade de um cidadão votar no lugar de outro, no sistema de votação eletrônica.

Atendimento

O atendimento nos cartórios eleitorais é realizado por agendamento. O Poupatempo também conta com postos eleitorais, as unidades mais próximas são de Mogi das Cruzes, Itaquera e Guarulhos, onde os eleitores são atendidos por ordem de chegada. Para o procedimento, é necessário levar comprovante de endereço com nome, documento de identificação, título de eleitor e comprovantes de votação, se tiver. Para o primeiro título é preciso o comprovante de quitação do serviço militar e não será aceito a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como documento de identificação.