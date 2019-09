Suzano chega a 94,3 mil cadastros biométricos

Os cadastros biométricos chegaram a uma nova marca em Suzano. De acordo com balanço das zonas eleitorais - 181ª e 415ª -, 94.327 biometrias foram realizadas. As informações foram divulgadas esta semana.

Dessas 94,3 mil biometrias, a maior quantidade é da 181ª Zona Eleitotal. Foram cadastradas 50.902, o que representa a um total de 44,19% do eleitorado suzanense.

Já a 415ª Zona Eleitoral registrou, até a última terça-feira, um total de 43.425 biometrias, o que representa a 44,22% de eleitores aptos a votar com o uso do novo recurso na cidade.

As zonas eleitorais estimam que cerca de 119.122 pessoas ainda não realizaram o procedimento.

Ao programa ‘DS Entrevista’, a chefe da 181ª ZE, Imaculada Pires de Almeida, disse que a meta é atingir o maior número de eleitores possível nesse momento. O prazo final para o cadastro biométrico é em 2022, quando passará a ser obrigatório.

"É importante o cadastramento o quanto antes para que, próximo ao prazo final, não haja 50% do eleitorado para ser atendido", disse.

Imaculada afirma ainda que, mesmo sem agendamento, as pessoas estão sendo atendidas nas unidades de Suzano. No entanto, ela reitera a importância de que seja realizado o agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), por meio do link www.tre-sp.jus.br.

“Atendemos outras pessoas que não poderiam vir em outras datas. Nosso cartório está conseguindo atender, mesmo sem agendamento, mas é sempre bom agendar", afirmou. "Todos os agendados compareceram, a experiência foi sensacional", emendou.

Após o agendamento, o eleitor deve comparecer ao cartório em posse de documento oficial com foto, comprovante de residência, com até 3 meses de expedição e, caso tenha, o título de eleitor. "O agendamento foi feito para facilitar a vida do eleitor. De forma organizada, o interessado possa regularizar a situação, sem muita espera", enfatizou Imaculada.

Biometria itinerante

A Biometria Itinerante está sendo feita na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Suzano. O atendimento acontece diariamente, das 9 às 14 horas.