Suzano coleta quase 50 mil toneladas de lixo em 2019

Suzano coletou 49.640 toneladas de lixo nos sete primeiros meses de 2019. Só no mês passado, foram coletadas 7.136 toneladas de resíduos. Os dados são do Grupo Pioneira, empresa responsável pela coleta de lixo na cidade.

O mês com maior quantidade de lixo recolhido em 2019 foi março, com 7.267 toneladas, seguido por janeiro, com 7.178. Com 42 toneladas a menos, o mês passado fecha o pódio dos meses mais produtores de lixo.

Completam a lista maio, com 7.100 toneladas recolhidas; abril, com 7.094; fevereiro, com 6.943 toneladas e junho, com 6.922.

Ao longo do ano de 2019, a produção de lixo nunca apresentou crescimento ou queda em dois meses seguidos. No primeiro mês, a carga de resíduos recolhida foi de 7.178 toneladas. No mês seguinte, houve uma queda de 3,2% no comparativo.

Já em março, a produção subiu 4,6% em relação ao mês de fevereiro. Em abril, nova queda na quantidade de lixo coletada: 2,3% em comparação com o mês anterior.

Do quarto mês do ano para o quinto, houve aumento de 0,08% no número coletado. A queda de 2,5% representou a transição de maio a junho. Esse número voltou a subir do mês de junho para o mês passado, com aumento de 3%.

A maior diferença de toneladas de um mês para o outro foi no aumento de 324 toneladas de fevereiro para março. A menor também foi de aumento: 6 toneladas de abril para maio.

Durante o dia, 13 caminhões realizam a coleta de lixo na cidade. No período noturno, são usados 11 veículos. Cada caminhão carrega, em média, 8 mil quilos de lixo. Os resíduos são recolhidos de forma cronológica durante todos os dias do mês.