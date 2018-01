Suzano comemora geração de empregos e quer atrair novas empresas

Suzano anunciou nesta quinta-feira (4) a geração de 15.835 empregos de janeiro a novembro de 2017. Os dados divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego não estão considerando, no entanto, o número de demissões. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em todo o ano de 2017, foram realizadas 16.594 admissões e 15.287 demissões, o que gerou um saldo de 1.307 empregos no ano de 2017, em Suzano. Só para se ter uma ideia, em todo o País foram gerados 299.635 empregos.

Para 2018, a Secretaria de desenvolvimento pretende superar a meta de novos postos de trabalho por meio do projeto "Suzano Mais Emprego", além de parcerias com agências. Outro fator que alavancará o número de empregados, já confirmado pelo órgão, é a chegada de novas empresas a cidade. A Prefeitura descartou a possibilidade de um novo parque industrial, mas confirmou que realiza um levantamento de áreas disponíveis para receber essas empresas. Neste ano, a secretaria tem o projeto "Suzano Mais Emprego" que aprimora a estrutura da Secretaria de Estado das Relações de Trabalho (Sert).

A proposta humaniza o atendimento aos desempregados e também vai a campo, buscando empresa e captando vagas no mercado, além de capacitar os candidatos. Há também parceria com agências de emprego. De acordo com a pasta, essas duas ações serão fortalecidas e alinhadas com outras áreas da Prefeitura que oferecem capacitações, como o Serviço de Ação Social e Projetos Sociais (Saspe).

Além disso, a expectativa do órgão é que novas empresas cheguem à cidade. Atualmente, há 700 indústrias, 540 produtores rurais e 14 mil estabelecimentos comerciais em Suzano. Segundo a Prefeitura, algumas estão em fase de implantação, outras em negociação. Contudo, a pasta disse que a maioria das empresas pede sigilo das informações antes da conclusão de implantação. Antes de se preocupar com novas empresas no município, a secretaria disse que foca em manter as empresas já existentes. Isso porque empresas já pensavam em investir em outras cidades.

A Prefeitura esclareceu que a prioridade é fortalecer as empresas que já existem no município. Mesmo assim, a pasta realiza um levantamento das áreas disponíveis na cidade com capacidade para receber novas empresas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, avaliou os serviços realizados em 2017 e comentou que o deve ser feito em 2018. "Sem desenvolvimento econômico o município não cresce. O principal desafio foi mudar o conceito de 'desenvolvimento econômico'. Este conceito é igual à criação de renda”.