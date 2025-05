Suzano completa 1º mês de entregas do kit maternidade para 98 mães

Neste domingo de celebração pelo Dia das Mães (11/05), a prefeitura comemora o primeiro mês de entregas do kit maternidade no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), no bairro Vila Figueira. A iniciativa, apoiada pelo Fundo Social de Solidariedade da cidade e pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), já contemplou 98 mamães com itens essenciais para os primeiros cuidados do bebê que incluem toalha de banho, fraldas descartáveis, pomada para assaduras, xampu, mantas, meias, luvas e roupas para recém-nascidos.

A primeira-dama de Suzano e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul Ishi, esteve no HMS na última quarta-feira (07/05) para comemorar o sucesso desta ação e compartilhar com as mamães a emoção de poder contribuir com este momento tão especial para elas, garantindo a doação de mais dez kits. Na oportunidade, ela foi recepcionada pela diretora técnica do HMS, Margarete Oliveira Lima, e pela gerente de enfermagem da unidade, Nathalia Guillaumon.

A visita completou o primeiro ciclo de atividades do programa, iniciado com a entrega simbólica para Amanda de Lima, que deu à luz a pequena Alice Eloá em 2 de abril, data que marcou o aniversário de 76 anos da emancipação político-administrativa de Suzano.

A partir desse momento, a maternidade passou a contar com a distribuição regular dos kits para as mães que atendem aos critérios estabelecidos. Para ser contemplada, a mulher precisa ser moradora de Suzano, comprovar a realização de no mínimo sete consultas de pré-natal na rede pública e estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico).

A primeira-dama afirmou que a chegada desta iniciativa é um grande presente para toda a população. “É uma alegria muito grande poder comemorar o Dia das Mães deste ano sabendo que Suzano celebra o sucesso desse gesto tão nobre. Podemos ver a alegria das mulheres quando são acarinhadas com esse kit, que garante um início de vida mais seguro e acolhedor dos seus bebês”, declarou Déborah.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que a entrega dos kits é o símbolo da atenção que a administração municipal tem dedicado às suzanenses. “Temos que valorizar essa ação, que já contemplou dezenas de mães e continuará garantindo o suporte para outras tantas famílias que passam por essa emoção única”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.