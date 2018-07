Suzano compra 4,1 mil cartuchos e deve adquirir 160 coletes para a GCM

Pelo menos 4,1 mil cartuchos de munições foram comprados pela Prefeitura para a Guarda Civil Municipal (GCM). Além disso, a administração vai adquirir, por meio de licitação, 160 coletes para a corporação.

Segundo a Secretaria de Segurança Cidadã, o processo de armamento da GCM segue em progresso com a habilitação e treinamento dos agentes municipais, além da obtenção de armas de fogo curtas e armas longas.

A aquisição dos cartuchos ocorreu por meio da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), que de acordo com o setor de Compras e Licitações da Secretaria de Planejamento e Finanças, é a única empresa que pode ser fornecedora.

Foram adquiridas 800 munições para uso efetivo no calibre 380. Outras 1.750 munições de treinamento no calibre 38.SPL e 1.550 munições para uso efetivo no calibre 38. SPL.

Armamento

Conforme publicado pelo DS em fevereiro deste ano, a aquisição de armamentos para a GCM de Suzano segue em curso. O projeto de armamento, implantado pela atual gestão na cidade, contava com três propostas fixadas. Uma delas é a doação da GCM de Campinas que está em um projeto para nos entregar revolveres.

160 coletes balísticos

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano vai adquirir também 160 coletes balísticos para a Guarda Civil Municipal (GCM). O equipamento deverá compor diariamente o fardamento dos agentes da cidade. Por enquanto, o pedido aguarda licitação com expectativa para que a empresa fornecedora do material seja conhecida e selecionada no próximo dia 25 de julho. Os coletes serão repassados aos guardas para uso contínuo, como parte dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Recentemente, no início de maio, a administração também deu início ao armamento da GCM.

A medida faz parte de uma série de propostas de reforços à segurança levantadas pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) ainda no início do mandato. A corporação municipal já conta com pelo menos 18 pistolas semiautomáticas calibre 38, da marca Taurus, e 42 agentes aptos em treinamento e avaliação psicológica para o porte de armas. Cada um dos instrumentos tem capacidade para 19 tiros e possuem a devida documentação da Polícia Federal.

Contudo, os dispositivos ainda não estão em uso pelas equipes na rua. A utilização depende de munições, cintos com coldre, além da espera pelo recebimento de mais armas. Entre elas, está programada a doação de 130 pistolas calibre 38, 25 revólveres e oito espingardas calibre 12, fornecidas pela GCM de Campinas. A Polícia Civil é a entidade responsável por destinar esse armamento à Suzano. Ao menos 94% do efetivo da GCM, que conta com 134 guardas, já passaram por avaliação psicológica para no futuro atuarem armados. A expectativa é de que os instrumentos sejam usados durante as patrulhas diárias. Após as aquisições, não será descartado também o uso de armas não letais, como o taser Spark.