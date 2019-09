Suzano conclui cobertura do Centro de Iniciação ao Esporte

A Prefeitura de Suzano concluiu a instalação da estrutura de metal para a cobertura do futuro Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Jardim Santa Inês. A obra do complexo, localizado no cruzamento das ruas Vicente Scalice e Guilherme Garijo, é realizada por meio de uma parceria com o governo federal.

Início em 2018

Os serviços tiveram início em abril de 2018. Já foram realizadas as etapas de troca de solo, fundação, alvenaria e reservatório d’água para uma área total de 7 mil metros quadrados. Após a colocação da estrutura de metal, haverá implantação da cobertura, acabamento (pinturas e sistemas hidráulico e elétrico) e adequação da infraestrutura externa do CIE.

O investimento total para a construção é de R$ 4.183.317,67, sendo R$ 358,1 mil de contrapartida da Prefeitura de Suzano e o restante de recursos do governo federal.

Depois da conclusão, o complexo contará com ginásio poliesportivo, arquibancada para 117 lugares, área de apoio (com instalações administrativas, sala dos professores, vestiários, enfermaria, copa, depósito, academia e sanitários) e uma estrutura externa para a prática de atletismo. O local poderá receber eventos desportivos e comportar até 500 atletas simultaneamente.

O projeto padrão oferecido pelo governo federal compõe o Plano de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2) e é dedicado ao desenvolvimento de base e esporte de alto rendimento. As instalações poderão ser utilizadas para oficinas desportivas a partir de convênios firmados entre município e entidades. A previsão é de que a obra seja finalizada no primeiro semestre de 2020.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi afirmou estar confiante com o ritmo dos serviços e com os resultados à comunidade a longo prazo. “Suzano vem promovendo grandes esforços para trazer de volta o esporte ao cotidiano de seus moradores, tanto como elemento de união da cidade quanto como de prática voltada à qualidade de vida. O futuro complexo não irá apenas fomentar novos talentos do esporte, mas também representará uma oportunidade para a cidadania, para a saúde e para a valorização de milhares de frequentadores”, explicou.