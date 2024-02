Suzano conclui topografia e inicia fundação do Centro de Bem-Estar Animal

A Prefeitura de Suzano concluiu a etapa de topografia e deu início às obras de fundação do Centro de Bem-Estar Animal, que está sendo construído no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A área que vai receber o equipamento atingiu 50% da instalação das estacarias e 30% da colocação das caixarias, que nos próximos dias receberão ferro e concreto. Esta é uma fase vital do projeto, pois representa a formação da estrutura que vai sustentar as paredes do prédio da unidade.

Lançada em novembro do ano passado, a construção do Centro de Bem-Estar Animal passou por toda a parte técnica e de planejamento antes de ser iniciada. O espaço contará com clínica veterinária, gatil e um abrigo com capacidade para cerca de cem pets. O valor total da obra é de R$ 1.031.009,67, sendo que R$ 600 mil foram obtidos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Marcio Alvino, intermediada pelo vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt. A outra parte é proveniente de recursos municipais.

Os trabalhos estão sendo executados pela Fort Service Company & Construtora Eireli com previsão para serem concluídos no segundo semestre deste ano. Toda a obra está sendo realizada em um espaço de 346 metros quadrados e, quando estiver pronta, contará com recepção e salas de atendimento e cirurgia, sendo possível efetuar também procedimentos de baixa e média complexidade.

Entre os serviços disponíveis no Centro de Bem-Estar Animal estão castrações, vacinações e algumas cirurgias. Qualquer morador da cidade poderá levar seu pet para receber atendimento no local.

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, definiu como fundamental possuir uma estrutura para a saúde animal e afirmou que a construção da unidade fortalece um trabalho que já é realizado desde o início da gestão no município. “Essa é uma conquista de todos que atuam e trabalham pensando nos pets. Os mutirões de castração e o trabalho realizado com o ‘Baby, me Leva!’ já têm um impacto muito positivo na cidade. A chegada do Centro de Bem-Estar Animal vai concentrar nossas ações e ampliar os atendimentos com a clínica, o gatil e o abrigo. Está no começo, mas a obra vai avançar muito ao longo deste primeiro semestre e será entregue no menor tempo possível à população”, afirmou Chiang.