Suzano confirma 3ª morte por coronavírus; região soma 12 óbitos pela Covid-19

ATUALIZADO ÀS 19H01

Suzano confirmou a terceira morte por coronavírus. O paciente, de 76 anos, estava internado em um hospital particular de Mogi das Cruzes, mas devido ao endereço residencial ser em Suzano, o número vem para a cidade. O município agora soma 13 casos confirmados da doença e 3 mortes em decorrência do vírus, conforme levantamento do Condemat.

Em nota, a Vigilância em Saúde de Suzano disse que "o paciente tinha problemas de saúde, como hipertensão, diabetes e doença cardíaca crônica. Ele estava internado por insuficiência cardíaca descompensada que evoluiu para Síndrome Respiratória Aguda Grave, sendo levado à UTI e submetido à respiração mecânica. O paciente não resistiu e veio a óbito em 06 de abril".

Os outros óbitos em decorrência do novo vírus são divididos entre Arujá (1), Mogi das Cruzes (7) e Poá (1).

Além das mortes, a região registra 150 infectados pela Covid-19. Agora, todas as cidades do Alto Tietê possuem, pelo menos, um paciente com o vírus. Até o levantamento da última terça-feira (7), Guararema e Salesópolis não possuiam casos positivos.

Os confirmados são de Arujá (14), Biritiba-Mirim (1), Ferraz de Vasconcelos (24), Guararema (1), Itaquaquecetuba (26), Mogi das Cruzes (62), Poá (6), Salesópolis (1), Santa Isabel (2) e Suzano (13).

Casos suspeitos

Entre os casos suspeitos, a região soma 1.940 pessoas com sintomas do vírus, 100 a mais do que terça-feira. Desse total, 598 esperam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Conforme recomendação do Ministério da Saúde, apenas pacientes mais graves e profissionais da Saúde devem fazer os exames.

Em número de casos suspeitos, Itaquá ainda lidera, conforme os últimos levantamentos. São 529 pacientes monitorados na cidade, sendo que 160 apresentam sintomas graves e esperam por exames (até terça eram 155).