Suzano confirma caso ‘importado’ de febre amarela de paciente de 21 anos

O primeiro caso de febre amarela em Suzano foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se de um caso importado de um jovem de 21 anos que viajou para uma área de risco há pouco mais de um mês e contraiu a doença. O rapaz se encontra curado e sem risco de contaminação.

A pasta de saúde informou que mesmo antes da confirmação do caso executou, de maneira preventiva, a vacinação na população no entorno da área onde o jovem reside. Como forma de segurança, a pasta não informou o nome do bairro. Com essa confirmação, três casos ainda seguem sob investigação. Até agora, Suzano recebeu do governo do Estado 125 mil doses fracionadas da vacina contra a febre amarela.

2ª fase da vacinação

Ontem Suzano retomou a 2ª fase da campanha de vacinação contra a febre amarela. As doses ofertadas são fracionadas, ou seja, possuem um tempo reduzido de proteção de 8 anos. A movimentação estava tranqüila nos três postos de vacinação.

Em Palmeiras, onde a vacinação ocorre no Centro Cultural Professor Luiz Antonio da Silva, poucas pessoas estavam à espera da vacina. Segundo funcionários do local, o movimento estava tranquilo desde manhã. Já no Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz no Parque Santa Rosa, a parte da tarde estava bem movimentada, uma pequena fila aguardava no local. Segundo a enfermeira responsável, a parte da manhã foi mais "parada" por conta da chuva.

Casos suspeitos na região

Os casos suspeitos na região seguem em investigação. Até o momento, 19 casos aguardam retorno do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Em Suzano são três casos, Mogi das Cruzes com seis, Poá com três casos, Itaquaquecetuba com dois casos, nestes as vítimas foram a óbito e cinco em Ferraz de Vasconcelos.