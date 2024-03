Suzano confirma segunda morte por Dengue

Suzano confirmou, nesta sexta-feira (1º), a segunda morte por dengue neste ano.

Segundo a Prefeitura, a segunda vítima fatal pela doença tinha 58 anos e não apresentava comorbidades.

A primeira morte pela doença foi confirmada no dia 20 de fevereiro. A vítima era um homem de 68 anos que tinha histórico de diabetes e hipertensão.

Epidemia

A cidade agora está em estado de epidemia de dengue, pois superou a incidência de 300 casos da doença para cada 100 mil habitantes. Até o momento, o município tinha 991 casos confirmados, 413 em investigação, segundo dados são do Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo.

Primeira morte

O homem, de 58 anos, morreu no dia 11 de fevereiro, mas a morte só foi divulgada no dia 20 do mesmo mês. De acordo com a Prefeitura, ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Jardim Revista em 6 de fevereiro e foi transferido para o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) dois dias depois.

No entanto, seu quadro se agravou e ele veio a óbito em 11 de fevereiro.