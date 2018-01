Suzano conhece novos membros do Conselho Municipal do Idoso

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), conheceu na manhã desta quinta-feira (25) os novos membros do Conselho Municipal do Idoso (Comid). O órgão, que conta com integrantes do Poder Público e representantes da sociedade civil organizada, atuará na criação de políticas públicas e ações visando a integração e o bem-estar dos suzanenses da melhor idade.

Apresentado pelo secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Fatimo Rodrigues, o grupo conta com 28 integrantes, sendo 14 titulares e 14 suplentes.

Dos membros principais, sete são ligados às Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social; Segurança Cidadã; Educação; Esportes e Lazer; Cultura; Saúde; e Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego; enquanto os demais são de entidades de atendimento ao idoso do município.

Segundo Rodrigues, após 13 meses inativo, o Comid está sendo reestabelecido na cidade por meio do decreto n° 9.125, de dezembro de 2017, do prefeito Rodrigo Ashiuchi, que tem por objetivo assegurar os direitos do idoso, criando condições para promover sua integração e participação efetiva na sociedade.

"O conselho é uma peça fundamental para fiscalizar e avaliar as ações direcionadas ao público idoso, ao passo que deverá defender seus direitos sociais e de cidadania. O colegiado também poderá atuar no incentivo e no apoio às realizações de eventos na cidade", explicou o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

De acordo com o chefe do Poder Executivo, a atual gestão preza pela integração do público da melhor idade na sociedade. Contudo, ao assumir a Prefeitura de Suzano, viu a necessidade de realizar mais ações para os idosos.

"Desde janeiro de 2017, esta gestão inaugurou o Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti, que oferece diariamente aulas e atividades a este público; promovemos os Bailes da Melhor Idade; criamos o concurso Miss e Mister Melhor Idade; a Gincana da Melhor Idade; além de termos enviado atletas com mais de 60 anos para participarem dos Jogos Regionais do Idoso, o Jori, que foi realizado, na época, em São Sebastião. E agora fico feliz em poder retomar o Comid, que ficará à disposição dos idosos", concluiu Ashiuchi.

O conselho deverá voltar a se reunir na primeira quinzena de fevereiro para que seja eleito o presidente, bem como demais membros do colegiado.