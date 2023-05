Suzano conhece projetos do Ministério de Assistência Social

Os motivos da visita foram conhecer os programas organizados na cidade e apresentar os planos da pasta federal para este segmento, entre eles a “Cozinha Solidária” e um fundo de custeio para os projetos e programas municipais e estaduais.

Durante um período de aproximadamente cinco horas em que permaneceu na cidade, Souza elogiou a estrutura suzanense voltada à assistência e desenvolvimento social. “Suzano reúne condições especiais para apresentar programas de restabelecimento de políticas de inclusão social e de segurança alimentar e nutricional. Também detém uma característica de ser uma cidade que tem produção agrícola, está perto da capital paulista, dispõe de um sistema de assistência social muito sólido e apresenta uma experiência em segurança alimentar mais antiga que outros locais”, apontou Souza.

Para Geraldo Garippo, que apresentou os projetos da pasta, a vinda do chefe de Gabinete poderá render frutos positivos para a cidade em breve. “A visita dele a Suzano, acompanhada de um elogio às ações tocadas por nós, evidencia que estamos no caminho certo em relação às políticas públicas de combate à fome”.

O prefeito destacou a relevância do encontro com o membro do Ministério de Assistência e Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. “Suzano quer receber essas iniciativas do governo federal que vão ajudar tanto aqueles que precisam de uma alimentação mais saudável, quanto os agricultores que são responsáveis pela produção no município”, definiu o prefeito.

Projetos

A “Cozinha Comunitária” ainda está em desenvolvimento, porém o objetivo dela é a criação de pequenos locais que podem ser operados por organizações da sociedade civil cadastradas pelas prefeituras. Ele difere dos restaurantes de baixo custo porque, segundo o projeto, o público não precisa fazer grandes deslocamentos, não há necessidade de construir grandes espaços e os alimentos seriam preparados mais rapidamente.

Em relação ao projeto de custeio, a finalidade é repassar verba do ministério para os fundos municipais de assistência social, uma vez que há uma série de políticas públicas organizadas pelas prefeituras, mas que dependem de recursos que estão em Brasília. A ideia, de acordo com a proposta, é descentralizar os investimentos para que possam ser repassados às cidades.

Sobre os projetos de Suzano, Gustavo Souza conheceu o “Alimentando Vidas”, que promove a segurança alimentar e acesso a cestas verdes adquiridas de agricultores familiares;e o “Banco de Alimentos”, que tem como função viabilizar a arrecadação de itens provenientes de doações e adquirir produtos dos agricultores familiares, por meio do sistema federal de compras diretas, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), também visitado por Souza.

