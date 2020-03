Suzano conquista 90 leitos de internação no Hospital das Clínicas

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, receberam a confirmação de que o governo do Estado de São Paulo vai disponibilizar 90 leitos emergenciais para internação no Hospital Auxiliar das Clínicas (HC), localizado na Vila Amorim. A notícia foi compartilhada pelo secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, durante videoconferência sobre enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) realizada na tarde desta quarta-feira (25).

Além disso, também haverá 70 leitos de observação criados pela prefeitura, sendo divididos em duas etapas, sendo a primeira estrutura montada no Complexo Educacional Mirambava com 40 vagas e a segunda no posto de saúde da Vila Amorim (20 vagas) e no Pronto Atendimento de Palmeiras (10).

Em caso de necessidade, Guillaumon explica que a Saúde suzanense também pode criar leitos de internação. “Estamos nos preparando para o atendimento de possíveis casos de pessoas infectadas. Lembrando que, até o momento (16 horas do dia 25 de março), Suzano tem um caso confirmado e ainda 104 em análise. Importante destacar que estamos em um período de crescimento dos casos em todo o País. Por isso, estamos nos articulando para atender a população”, informou o secretário.

Durante a videoconferência entre os prefeitos da Região Metropolitana de São Paulo, Ashiuchi solicitou também a disponibilização de leitos do Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos, tendo sido sinalizado como positivo pelo secretário estadual de Desenvolvimento Regional. “Na ocasião, Vinholi afirmou que o hospital ferrazense contará com 60 leitos de internação. Desta forma, nossa região terá 150 vagas nas duas unidades do Estado”, explicou o prefeito.

O chefe do Executivo suzanense lembrou ainda que a conquista das vagas no HC também teve participação do deputado estadual André do Prado. “Na semana passada, com apoio do parlamentar, enviamos este pedido ao governo do Estado e hoje tivemos uma resposta positiva. Agradeço pela rápida resposta. Suzano segue firme no enfrentamento ao coronavírus”, concluiu.