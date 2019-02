Suzano consegue dar andamento à regularização fundiária de 3 bairros

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), e o deputado estadual André do Prado se reuniram nesta segunda-feira (25) com o secretário de Estado de Habitação, Flávio Amary, e com a secretária-executiva do programa Cidade Legal, Daniela Altavista, na capital paulista, para tratar da regularização fundiária de seis bairros da cidade. Destes, os lotes do Jardim Monte Sion, Jardim Panorama e Cidade Miguel Badra serão contemplados e já vão receber apoio do governo estadual, enquanto os núcleos da Vila Fátima, Vila Barros e Jardim Belém entrarão para análise técnica e financeira.

Durante o encontro, a secretária-executiva do programa Cidade Legal apresentou a situação de cada bairro de Suzano com pedido de regularização. No Jardim Monte Sion, por exemplo, já foi realizado o levantamento topográfico, estudo ambiental e os cadastros foram encaminhados ao cartório, junto à solicitação de regularização fundiária. Já no Jardim Panorama e na Cidade Miguel Badra foram realizados o projeto de georreferenciamento e a ordem de serviço foi emitida para o andamento aos trabalhos. A expectativa é que mais de 2 mil famílias sejam beneficiadas nos três bairros.

“Os núcleos da Vila Fátima, da Vila Barros e do Jardim Belém entrarão para nossa análise técnica e financeira, com o número de famílias e tamanho do loteamento. Queremos dar um retorno o mais breve possível para concluirmos esta etapa e iniciarmos os trabalhos em novos bairros de Suzano”, informou.