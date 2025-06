Suzano constitui a Comissão Organizadora da Rota do Yakisoba

A Prefeitura de Suzano constituiu e nomeou oficialmente a Comissão Organizadora da Rota do Yakisoba para planejar, coordenar e acompanhar as atividades relacionadas à comemoração. A primeira edição do evento será realizada na cidade entre os meses de junho e julho. O principal objetivo é valorizar o prato, recentemente tombado como patrimônio imaterial do município, além de homenagear e divulgar a cultura oriental, fortemente presente em Suzano. A data foi escolhida em celebração aos 117 anos da imigração japonesa.

De acordo com o Decreto de 27 de maio, a Comissão Organizadora ficará responsável por estabelecer as diretrizes sanitárias, logísticas e de divulgação da iniciativa, promover parcerias para sua realização e supervisionar a execução das ações previstas no planejamento da Rota. Os resultados deverão ser analisados e um relatório final será apresentado.

A Comissão será composta por Minor Harada, representante da Colônia Japonesa; Niedja Gilce Assis de Araújo, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego; e Edneia Clara dos Santos, do Grupo de Trabalho de Gastronomia do Conselho Municipal de Turismo. Também integram o grupo os representantes da sociedade civil Ana Carolina Galindo Correia e Roberto Danizete Tavares.

Suzano tem uma expressiva comunidade de descendentes nipônicos, cuja presença é sentida não apenas na gastronomia, mas também no esporte, nas artes e em diversas manifestações culturais. Segundo a Prefeitura, a Rota do Yakisoba vai comemorar esse legado, também se tornando um momento de reconhecimento e valorização da contribuição da cultura japonesa para o desenvolvimento e identidade do município.

Ainda não há um número exato, mas o evento contará com a participação de parceiros que são muito esperados pela Administração. Além disso, um chamamento público será aberto em breve para o credenciamento de estabelecimentos interessados em participar. Após o procedimento, os restaurantes farão parte da rota e serão incluídos em toda a divulgação oficial do evento.

Os participantes poderão conhecer diferentes versões do yakisoba servidas em diversos restaurantes da cidade, movimentando a economia local e incentivando o turismo gastronômico. O cronograma, locais e critérios de participação devem ser definidos pela Comissão Organizadora. Através do “passaporte da rota”, que poderá ser retirado pelos cidadãos no Mercado Municipal, os participantes podem receber um selo ao visitar cada local e experimentar o yakisoba.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e outras pastas, estará diretamente envolvida na organização, além do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). Mas é a Comissão Organizadora que estará na coordenação dos trabalhos.