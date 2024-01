Suzano conta com 101 academias para realização de exercícios ao ar livre

Suzano conta com 101 academias ao ar livre instaladas por toda a cidade, de acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. As estruturas são compostas por aparelhos como simulador de caminhada, barra fixa, puxador de costas com peitoral, múltiplo exercitador, esqui, surfe, entre outros. Todos os equipamentos são de fácil uso, visando garantir segurança aos praticantes de musculação e demais exercícios físicos.

As instalações estão espalhadas em vários pontos de Suzano e podem ser utilizadas por pessoas de diversas faixas etárias, desde crianças até o público da melhor idade, movimento que reforça o acesso da população a opções de lazer e de meios para construir uma rotina saudável em espaços próximos de seus lares de forma gratuita.

Dentre os bairros contemplados estão Jardim Luela, Vila Maluf, Parque Maria Helena, Jardim Vitória, Cidade Miguel Badra, Jardim Lincoln, Vila Amorim, Jardim Colorado, Jardim Amazonas, Jardim Ikeda, Jardim Dona Benta, Jardim Amazonas, Jardim dos Eucaliptos, Jardim Revista, Jardim Europa, Jardim Fernandes, Vila Barros, Vila Fátima e outros.

O secretário Samuel Oliveira destacou que os equipamentos são constantemente vistoriados para oferecer a melhor experiência e segurança. “Estamos sempre averiguando as condições para que os aparelhos possam oferecer à população uma atividade saudável e segura. Se houver uma peça com defeito ou fadiga, promovemos a substituição para que a atividade não seja interrompida por muito tempo”, apontou.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, as academias ao ar livre oferecem oportunidades de integração social e aumento na qualidade de vida. “Por meio dos aparelhos, a população pode realizar atividades de musculação e condicionamento físico de forma regular e gratuita. Atualmente temos instalações no centro e nas regiões norte e sul, de modo em que o máximo possível de pessoas possa acessar essas estruturas, sem dúvidas essa é uma forma de participar de momentos de lazer e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde física e mental”, afirmou.