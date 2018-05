Suzano conta com 136 mil veículos; frota aumenta 4,60% em dois anos

Levantamento do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) aponta que Suzano conta com uma frota de 136.538 veículos. Destes, a maior frota são da categoria leve 3 (carros), com 95.852. Os dados referem-se até abril deste ano. O número de veículos aumentou 6,31%, quando comparado com o mesmo período de 2016, onde a cidade possuía 128.438 veículos.

Desde o início deste ano, Suzano registrou aumento de 1.433 veículos. Em janeiro, havia 135.105. Já em fevereiro pulou para 135.855. A frota em março chegou a 136.113. Depois, em um mês, foram registrados mais 425 veículos, totalizando 136.538 em abril.

Dos 136.538 veículos que existem no município, além dos 95.852 carros, há 17.548 da categoria leve 1 - ciclomotor, motoneta, motociclo, triciclo e quadriciclo -, 15.939 da leve 2 - micro-ônibus, camioneta, caminhonete e utilitário -, 945 ônibus, 4.348 caminhões, 1.785 reboques e semirreboques e 121 da categoria outros - caminhão-trator, trator de rodas, trator de esteiras, trator misto, chassi/plataforma, sidecar e motor-casa.

Carros

Em 2016, a categoria de carros continuava a maior com 90.012. No ano passado, foram contabilizados 134.350 veículos, destes 94.274 carros.

Detran

O Detran informou que a frota de veículos muda constantemente. Segundo o órgão, da mesma forma que veículos zero quilômetro ou vindo de outras localidades são incorporados, alguns são transferidos do município/Estado de São Paulo para outras localidades. Além disso, outros são definitivamente excluídos (baixa permanente), nos casos de perda total após acidentes e impossibilidade de circulação.