Suzano contará com Central Integrada de Segurança ainda neste semestre

A Central Integrada de Segurança de Suzano (CISS) começará a funcionar ainda neste semestre. A estrutura do novo sistema de monitoramento está sendo construída no subsolo do Paço Municipal e irá operar com 52 câmeras inicialmente. A previsão é de que seja concluída e inaugurada no mês de abril, quando se comemora o aniversário de emancipação político-administrativa do município.

A CISS auxiliará no combate ao crime e à violência por toda a cidade. A obra se encontra em andamento, sendo executada no momento a parte de alvenaria. O próximo passo será a instalação do mobiliário e dos equipamentos. Toda a infraestrutura técnica é de responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatório, a Datacity Serviços Ltda. O contrato foi assinado em dezembro passado no valor de R$ 2.299,800,00.

A operação da nova central de monitoramento será feita pela Guarda Civil Municipal (GCM), pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana e pela empresa contratada. A construção da Central Integrada de Segurança é realizada com mão de obra e materiais próprios da Prefeitura de Suzano.

Os locais que receberão conjuntos de poste e câmera são Paço Municipal; Parque Max Feffer; avenidas Senador Roberto Simonsen, Mogi das Cruzes, Brasil, Major Pinheiro Fróes, Jorge Bey Maluf, Francisco Marengo, Miguel Badra, Armando de Salles Oliveira e Antônio Marques Figueira; ruas Campos Salles, Baruel, General Francisco Glicério, Benjamin Constant, Nove de Julho, Regina Cabalau Mendonça e Dr. Prudente de Moraes; estradas Santa Mônica, Fazenda Viaduto, dos Fernandes, Governador Mário Covas e do Prejú; e rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

“A segurança também é prioridade e esse projeto dará um grande respaldo para a GCM e para as Polícias Militar e Civil, contribuindo muito para prevenção e investigação de crimes e acidentes. Receberemos imagens captadas por câmeras que estarão instaladas em toda a cidade. Sem dúvida, com este vídeo-monitoramento poderemos proporcionar uma sensação de segurança cada vez maior ao cidadão”, reiterou o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.