Suzano convoca novos bolsistas para Frente de Trabalho

Suzano convocou mais dez bolsistas para o programa de Frente de Trabalho. O prazo para apresentar a documentação necessária vai até sexta-feira (14). De acordo com a Prefeitura, os candidatos aprovados vão trabalhar nas áreas de limpeza pública, conservação de áreas verdes e praças, manutenção dos prédios públicos municipais e a limpeza e manutenção nas vias públicas em diferentes secretarias.

Ao todo, Suzano tem 120 bolsistas ativos no Programa Emergencial de Auxílio Desemprego Municipal, que visa proporcionar a ocupação e qualificação profissional de desempregados e pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social, residentes em Suzano.

Além disso, o programa realiza a remuneração dos participantes do projeto com o salário mínimo vigente de R$ 1.045. O benefício é concedido pelo período de 6 meses, e pode ser prorrogado pelo mesmo período.

Segundo a Prefeitura, a quantidade de bolsistas em cada local varia de acordo com a demanda. Os participantes do programa estão divididos entre as secretarias de Administração, Assistência e Desenvolvimento Social, Controladoria Geral, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Educação, Esportes e Lazer, Gabinete do Prefeito, Meio Ambiente, Planejamento e Finanças, Planejamento Urbano e Habitação, Saúde, Segurança Cidadã, Manutenção e Serviços Urbanos, Transportes e Mobilidade Urbana.

Local

O candidato convocado deve comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura, localizado na Rua Baruel, 501, sala 209 para apresentação da documentação necessária solicitada no edital de inscrição do programa. Os candidatos aprovados irão assumir as vagas no dia seguinte após entregarem os documentos e assinarem o contrato.

Documentação

Entre a documentação estão o RG e CPF, cartão do PIS, certidão de casamento (com averbação de separação ou divórcio, se cabível), carteira de trabalho e comprovante de escolaridade (se tiver). Além disso, é necessário a apresentação de dois comprovantes de residência, sendo um recente e outro de um ano atrás.

O título de eleitor e certidão de quitação eleitoral também são necessários, bem como o atestado atualizado de antecedentes criminais; laudo médico (para pessoas com deficiência); certidão atualizada do Processo de Execução Criminal e carteira de apresentação ou caderneta de albergados (para egressos do sistema penitenciário ou beneficiários de regime semiaberto).