Suzano credencia 90 comércios para vender talões da Zona Azul

Ao menos 90 comércios estão credenciados, em Suzano, para vender talões da Zona Azul.

Para aderir ao serviço basta o preenchimento de um formulário, com dados da Loja/Comércio. Este formulário pode ser solicitado pelo e-mail atendimento@estacionamentofacil.com.br ou pessoalmente no Posto de Atendimento da Zona Azul, localizado na Rua Sete de Setembro, nº 242.

O comerciante interessado recebe um banner do serviço para que seja fixado em local visível para os usuários. Não é necessário o pagamento de taxa.

Há vagas para o credenciamento de comércios, mas existe uma lista de espera, segundo a Prefeitura.

O serviço é voltado apenas aos comércios localizados na área de Zona Azul e que tenham fluxo de clientes/usuários que utilizem as vagas de Zona Azul.

O ponto de venda adquire os talões ou efetuam recarga no APP EstacionamentoFacil Suzano, com desconto proporcional à quantidade de talões ou recargas adquiridas.

A Prefeitura de Suzano também explicou por quanto é revendido o talão para o comerciante vender a Zona Azul. São vendidos em talão/lote de 10 tarifas. Dez tarifas ou 1 talão: R$ 18,00, com desconto de 10% (valor sem desconto: R$20,00); 50 tarifas ou 5 talões: R$ 85,00, com desconto de 15% (valor sem desconto: R$100,00).

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO

A Zona Azul é um sistema de estacionamento rotativo, vigente de segunda-feira a sexta-feira, das 9 horas às 18h30, e aos sábados das 9h às 13h.

O valor da tarifa de estacionamento é R$ 2,00. Vale lembrar que na Zona Azul há vagas com períodos diferentes, conforme a localidade, que podem ser de 1 ou 2 horas, de acordo com a sinalização das placas verticais.

Para estacionar o veículo regularmente nas vagas da Zona Azul, o condutor deve ativar o e-Ticket por meio do aplicativo EstacionamentoFacil Suzano (disponível para download na Play Store e App Store) ou por meio da aquisição do e-Ticket único nos Pontos de Venda. Ao adquirir a Folha em papel, o item deve ficar completamente visível no para-brisa, assim que o veículo estacionar na vaga.

Mais informações sobre praças de estacionamento e pontos de vendas podem ser conferidas em www.estacionamentofacil.com.br.