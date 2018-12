Suzano cria Núcleo Comunitário de Defesa Civil no Jardim Belém

Suzano vai contar com um Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) ainda neste mês, na região do Jardim Belém.

O grupo de atuação, formado por equipes do Poder Executivo e representantes da sociedade civil organizada, foi oficializado na manhã desta segunda-feira (3), na sede da empresa Clariant.

A solenidade contou com a participação do assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos; do diretor da Defesa Civil de Suzano, Antônio Wenzler; da coordenadora do Nupdec, Viviane Raquel; e dos representantes da Clariant, José Luiz Arranz e Marcelo Tubis Ludovico; além de membros da Associação de Moradores do Jardim Miriam e da Escola Estadual Jussara Feitosa Domschke.

O núcleo comunitário atende à Lei Federal 12.608/2012 e à Lei Municipal 4.772/2014, que estabelecem a união do poder público com a comunidade em grupos voluntários que receberão qualificação para apoiar o trabalho da Defesa Civil e de outros órgãos no primeiro atendimento em ocorrências no bairro.

Entre as capacitações a serem oferecidas, estão previstos treinamentos de qualificação para primeiros socorros, prevenção e atendimento a acidentes domésticos, identificação e manuseio de animais peçonhentos, bem como noções de avaliação de estruturas residenciais, identificando possíveis locais com risco de desabamento.

Com apoio técnico e logístico da Clariant para a formação dos voluntários, as aulas deverão ser realizadas na Escola Jussara Feitosa Domschke, com início na próxima semana e conclusão até 21 de dezembro (sexta-feira). A primeira turma terá formação com 26 integrantes e será responsável por atuar nos bairros da região do Jardim Belém. De acordo com o assessor estratégico da Segurança Cidadã, o município de Suzano será o segundo do Alto Tietê a instaurar o Nupdec.

"Acredito muito no protagonismo do Núcleo, pois, quando há ocorrências, a comunidade sempre se mobiliza junto à prefeitura. E com a população capacitada, podemos evitar incidentes ainda maiores. Agradeço a todos os participantes pelo empenho em estabelecer este marco na Defesa Civil de nossa cidade. Pretendemos expandir nossa atuação, com a implantação de outros Nupdecs em Suzano", afirmou.