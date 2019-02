Suzano cumpre prazos do cronograma de obras do Hospital Regional

A Prefeitura de Suzano garantiu que o cronograma das obras do Hospital Regional estão sendo cumpridos.

A fase de implantação da superestrutura (fundação) foi concluída. A empreiteira se prepara para a fase em que, efetivamente, vai começar a subir a estrutura física do hospital.

De acordo com informações da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano, a obra do Hospital Regional está dentro do cronograma previsto, ajustado com a empresa responsável pelo serviço. Inicialmente foi previsto que a obra seria concluída em 18 meses, com data de entrega para o segundo semestre de 2019. "A implantação da superestrutura (fundação), uma etapa considerada complexa, acabou de ser concluída. Agora, a empreiteira se prepara para a começar a subir a estrutura, para isso será usado um maquinário específico", afirma a Prefeitura de Suzano.

O orçamento do projeto continua o mesmo divulgado anteriormente, que estima um custo aproximado de R$ 28 milhões, o valor terá o aporte do Governo Federal de quase R$ 24 milhões, com uma contrapartida do município de mais R$ 4 milhões.

"Conforme contrato, a obra esta prevista para ser concluída em 18 meses, esta primeira etapa do projeto vai colocar em funcionamento as principais funções do Pronto-Socorro de Urgência e Emergência", afirma a Unidade de Planejamento de Assuntos Estratégicos.

Os moradores estão animados com o projeto, mas anão acreditam que o projeto será entregue na data estipulada pela Prefeitura. O diretor de ensino, Washington Araujo, que trabalha próximo a obra, conta que não vê muita movimentação no local e por isso imagina que atrasos podem acontecer. O gerente Anderson Cesar, afirma estar preocupado pois a quantidade de funcionários no local é muito pequena.

Para o mecânico Guilherme de Souza, que mora em Suzano há vinte anos, o novo hospital ajudará a desafogar o número de pacientes da Santa Casa. "Praticamente todos os moradores vão para a Santa Casa quando ficam doentes, acredito que um novo hospital ajudará a distribuir melhor as pessoas e diminuir a fila de espera dos hospitais", conta Guilherme.

A Prefeitura afirma que a construção do Hospital Regional representa não só a expansão dos serviços de saúde da cidade, mas também a preocupação desta gestão em garantir os direitos e a dignidade do suzanense.

"A primeira fase compreende na construção de todo o pronto-socorro e, durante esse período, a municipalidade vai se empenhar em buscar parcerias com o Governo Federal e Estadual para o custeio desse grande hospital de característica regional para que atenda não só a população da cidade, mas também as cidades vizinhas", finaliza a Prefeitura.