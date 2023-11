Suzano dá início às obras do Centro de Bem-Estar Animal

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lançou nesta segunda-feira (06/11) as obras do Centro de Bem-Estar Animal, que vai ser instalado no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). O espaço contará com clínica veterinária, gatil e um abrigo com capacidade para cerca de cem pets que foram abandonados. A obra está orçada em R$ 1.031.009,67, sendo que R$ 600 mil foram obtidos por meio de emenda parlamentar pelo deputado federal Marcio Alvino, intermediada pelo vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt. A outra parte é proveniente de recursos municipais.

A execução do trabalho está sob responsabilidade da Fort Service Company & Construtora Eireli, vencedora do processo licitatório, ao passo que a previsão de conclusão é de 12 meses. O espaço terá 346 metros quadrados de área construída e contará com recepção e salas de atendimento e cirurgia, sendo possível realizar procedimentos de baixa e média complexidade. O equipamento possibilitará fazer castrações, vacinações e algumas cirurgias e estará disponível para qualquer morador da cidade.

Estiveram presentes no lançamento o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, os secretários municipais de Meio Ambiente, André Chiang, de Governo, Alex Santos, e de Comunicação Pública, Paulo Pavione, além do deputado Marcio Alvino e dos vereadores Márcio Malt e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.

Chiang avaliou a obra como “de extrema importância”, afirmando que Suzano dá um grande passo para a proteção e causa animal. “É uma demanda que a sociedade vinha solicitando. Nossos munícipes terão clínica veterinária gratuita para seus pets e abrigo para os animais que foram abandonados, esta foi uma proposta de ONGs e protetores. A cidade já merecia este equipamento e conseguimos equacionar em termos financeiros e administrativos. A rede de proteção animal é muito grande em Suzano, os protetores trabalham bastante para conseguir o atendimento veterinário e, com este centro, vão ter apoio essencial no resgate de animais em vulnerabilidade”, afirmou o chefe da pasta.

A instalação do Centro de Bem-Estar Animal corrobora com uma série de ações e políticas públicas realizadas no município em prol da causa animal, tais como as 7,8 mil castrações realizadas desde o início da gestão Ashiuchi, as 1.054 adoções por meio do programa “Baby, Me Leva!” e as 1.175 vistorias realizadas desde 2021, que culminaram em 63 encaminhamentos à Polícia Civil para investigação de maus-tratos e abandono.

Marcio Alvino parabenizou o município pelos cuidados com os animais e ressaltou o empenho da cidade em promover um trabalho cada vez melhor. O prefeito citou o esforço para retirar animais das ruas e destacou que o novo equipamento vai ajudar muitas famílias que precisam de atendimento veterinário para seus pets. “Suzano vai ganhar um grande presente nesta causa tão importante”, concluiu Ashiuchi.