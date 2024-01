Suzano dá início às obras do Centro de Bem-Estar Animal

Suzano iniciou as obras do Centro de Bem-Estar Animal. A previsão é que a construção seja concluída no primeiro semestre de 2024. O Espaço será instalado na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90- Jardim Imperador (Parque Municipal Max Feffer). A média de atendimento só será divulgada quando o local estiver funcionando.

O espaço contará com clínica veterinária, gatil e um abrigo para animais abandonados com capacidade para cem pets. Além disso, o Centro de Bem-Estar Animal possibilitará castrações, vacinações e algumas cirurgias. Qualquer morador da cidade poderá utilizar os serviços.

Segundo a prefeitura, a abertura desse espaço é de extrema importância para todos. “Será de extrema importância para a proteção e a causa animal, sendo uma demanda reivindicada pela sociedade, sobretudo por ONGs e protetores”, disse.

A prefeitura ressaltou ainda que a cidade é referência na região quando se trata do bem-estar animal. “Quando pronta, a unidade será mais uma ferramenta de fomento ao bem-estar animal em Suzano, se juntando a outras ações já realizadas pela pasta e que têm sido exemplo na região do Alto Tietê”, disse.

Em todo o País, o Centro de Bem Estar Animal foi criado com a finalidade de dar suporte e resgate aos animais domésticos vítimas de maus-tratos, como cães e gatos.

Após receberem os cuidados, os animais também podem ser adotados.

Serviços de microchipagem e castração também são realizados no local, destinados para tutores de baixa renda.