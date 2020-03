Suzano dará orientação sobre Covid-19 a pessoas em situação de rua

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano realiza um trabalho de acompanhamento de pessoas em situação de rua, e dará orientações de como se precaver para o surto de coronavírus.

Atualmente, o município de Suzano conta com 88 pessoas em situação de rua cadastradas na Assistência Social, em sua maioria localizada na região central da cidade.

A pasta de Assistência Social trabalha em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde. Eles contam com o programa "Consultório de Rua", onde acompanhou no terceiro quadrimestre de 2019 35 pacientes em diferentes casos, realizando os devidos encaminhamentos para o Centro de Referência Especial da Assistência Social (CREAS), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Pronto Socorro Municipal e hospitais de referência, entre outros equipamentos públicos.

O secretário municipal, Murilo Inocencio, relata seu compromisso com a população em situação de vulnerabilidade: "Iremos intensificar ainda mais as abordagens, oferecendo de forma insistente a oportunidade dos serviços de atenção e acolhimento que temos a disposição, garantindo o acesso ao direito da população que esta a margem do iminente risco que se avizinha", disse o secretário.

Até o momento, o município de Suzano não tem nenhum caso confirmado do novo Covid-19, e conta com sete casos descartados.