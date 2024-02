Suzano decreta estado de emergência devido aos casos de dengue

A Prefeitura de Suzano, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Assuntos Jurídicos, declarou “Estado de Emergência e Alerta Epidemiológico”, em razão dos casos de dengue na cidade. O decreto nº 10.019, que também visa adotar todas as medidas necessárias para contenção da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, foi publicado nesta quarta-feira (14/02) na Imprensa Oficial.

De acordo com o documento, a normativa foi necessária em razão do alto número de pessoas infectadas no município. Desde 1º de janeiro, Suzano chegou a 477 casos positivos.

Além disso, o decreto também busca uma melhor mobilização da população para o combate ao mosquito, sobretudo neste período de verão, em que as “condições climáticas propiciam as situações ideais e favorecem a proliferação do transmissor, podendo, inclusive, extrapolar o já elevado número de casos registrados e a disseminação da doença”.

Ao lado do secretário interino de Assuntos Jurídicos, José Serafim da Silva Júnior, o diretor de Saúde, Diego Ferreira, explicou que o decreto se fez necessário em decorrência dos casos de pessoas com dengue, assim como a procura por atendimento médico. “O decreto publicado tem como principal objetivo colocar a população em alerta. Sabemos que 70% dos casos são provenientes das próprias residências, ou seja, os focos do mosquito da dengue estão dentro de casa. Por isso, queremos chamar atenção para que todos verifiquem se há água parada em seu próprio lar e se cuidem mais”, explicou.

O secretário Pedro Ishi, por sua vez, reforçou os trabalhos contra o mosquito Aedes aegypti que a pasta vem executando ao longo do ano, como a nebulização, que consiste na circulação de um veículo com inseticida direcionado aos bairros com maior incidência. “Essa é mais uma atividade que tem como objetivo realizar o controle populacional do Aedes aegypti. A névoa vai atingir muitos pontos da área externa das casas, mas é fundamental que o morador deixe o interior da residência exposto a este produto. Assim, o trabalho será mais completo e terá mais efeito para a população, já que as pessoas ficam mais em casa no período noturno”, explicou.

Outra ação já realizada pela prefeitura é o projeto “Aedes do Bem”, realizado em parceria com a empresa Prime Soluções Ambientais, por meio da tecnologia Oxitec. Estão sendo instaladas 90 caixas contendo ovos dos mosquitos machos autolimitantes, que não picam e não transmitem doenças, com o objetivo de diminuir a população de Aedes aegypti local por meio do cruzamento com as fêmeas, que são responsáveis pela transmissão da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

“Segundo o projeto, os ‘mosquitos machos do bem’ iniciam uma procura pelas fêmeas presentes no ambiente e, deste cruzamento, apenas novos machos autolimitantes nascerão, pois as fêmeas não sobrevivem até a fase adulta. O resultado é a diminuição na quantidade de mosquitos que transmitem doenças e, consequentemente, o controle populacional na região tratada”, explicou o titular da pasta.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi reforçou que em Suzano os trabalhos preventivos e, agora, emergenciais continuam. “Seguiremos realizando visitas casa a casa, com orientações e distribuição de informativos, com a nebulização e com o projeto ‘Aedes do Bem’. Em breve, o governo do Estado enviará também as doses da vacina contra a dengue e anunciaremos o esquema vacinal. Mas, até lá, também peço apoio de toda a população: não deixe água parada, fique de olho sempre no seu quintal e vamos juntos combater o mosquito da dengue”, finalizou.