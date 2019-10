Suzano decreta ponto facultativo na próxima segunda-feira

A Prefeitura de Suzano suspenderá na próxima segunda-feira (28) o expediente dos serviços públicos municipais devido ao ponto facultativo decretado pelo Dia do Servidor Público. No entanto, os serviços essenciais serão mantidos na cidade, tais como atendimentos de urgência e emergência em Saúde, guarda e proteção patrimonial, serviços funerários e limpeza urbana. As atividades retornam ao normal na terça-feira (29).

A suspensão foi determinada pelo decreto municipal nº 9.291/2019. Durante o período, serão mantidos os trabalhos nos Prontos-Socorros Municipais (PS) Adulto e Infantil, anexos à Santa Casa de Misericórdia de Suzano, e no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também segue funcionando 24 horas e poderá ser acionado normalmente pelo número 192.

Outro serviço essencial mantido será o da Guarda Civil Municipal (GCM), à disposição ao longo do ponto facultativo. A corporação atende pelo telefone (11) 4745-2150, por meio do qual também é possível contatar a Defesa Civil. Vale lembrar ainda que coleta de lixo, varrição de rua, velório e cemitérios também seguem em funcionamento. Escolas municipais, postos de saúde e atendimento ao cidadão retornam na manhã seguinte nos horários convencionais.