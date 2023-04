Suzano define os meses para votar tombamento de prédios históricos

A Secretaria de Cultura de Suzano está estudando o tombamento de três prédios históricos da cidade, que são considerados bens materiais do patrimônio cultural suzanense. Todos precisam de votação para que sejam feitos.

A previsão de votação mais próxima é a do tombamento da Capela de Santa Helena e arredores, que forma o conjunto Fazenda Sertão, localizada no distrito de Palmeiras, no bairro Clube dos Oficiais.

A Prefeitura diz que esse conjunto “ocupava um terço do que hoje é a cidade de Suzano e seus mais importantes edifícios”. A votação do tombamento deve ser feita neste mês.

A Capela de Nossa Senhora de Piedade, conhecida como Igreja Baruel, tem a votação prevista para setembro deste ano.

O terceiro prédio é o do antigo Paço Municipal de Suzano, que deve ter a votação em dezembro.

De acordo com a Prefeitura, “todos os processos são exemplos representativos da memória histórica do município, alguns deles poucos conhecidos e estudados, mas fundamentais para compreender como Suzano se formou enquanto cidade”.

A Prefeitura explica que os prédios históricos devem ser mantidos como tal.

“A Capela de Santa Helena deverá passar por restauro para recuperar várias estruturas degradadas em razão do tempo e do abandono”.

De acordo com a Administração Municipal, mesmo após as votações, os prédios a serem tombados continuam sendo estudados visando criar novas possibilidades de educação patrimonial.