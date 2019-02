Suzano define programação de Carnaval e inicia cadastramento de blocos

A Secretaria de Cultura de Suzano já definiu a programação do Carnaval deste ano. As principais atividades ocorrerão na região central e nos Centros Culturais das regiões de Palmeiras, Jardim Colorado e Boa Vista. E apesar de não estar prevista a realização de desfiles de escolas de samba, blocos carnavalescos podem solicitar autorização para percorrer as ruas do município.

A programação começa com o Grito de Carnaval, no Centro Cultural Monteiro Lobato, na região do Jardim Colorado (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique), em 22 de fevereiro (sexta-feira), às 10 horas.

Já no sábado de Carnaval, que neste ano será em 2 de março, ocorrerá o encontro Marchinhas no Coro, na Praça João Pessoa, com a proposta de resgatar a atmosfera da primeira metade do século XX.

Também serão promovidas matinês no Centro Cultural Professor Luiz Antônio da Silva, no distrito de Palmeiras (travessa Crispim Adélio Cardoso, 42 – Recanto Feliz) no mesmo dia, a partir das 14 horas, e no Centro Cultural Boa Vista (rua Katsutoshi Naito, 957 – Cidade Boa Vista), em 8 de março (sexta-feira), em dois períodos: das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Todos os eventos serão abertos ao público gratuitamente.

Uma novidade neste ano é o cadastro dos blocos carnavalescos adultos que desfilarão nas ruas do município, que poderá ser feito junto à Secretaria Municipal de Cultura. Os organizadores interessados devem procurar a sede da pasta, localizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Será necessário protocolar pedido com data, horário, número de integrantes e trecho que pretendem percorrer, que será analisado pela Comissão de Eventos para ajustes e autorização.

Segundo o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, a inscrição não apenas é um convite para as comunidades poderem integrar o calendário do Carnaval como também para quem promove e brinca durante os festejos no município. “Queremos fazer uma festa que seja convidativa para a população, para todas as idades, com organização, espaço e segurança, promovendo uma experiência positiva aos cidadãos”, explicou.

Outras informações sobre cadastramento de blocos carnavalescos e atividades previstas podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4747-4180.