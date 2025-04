Suzano denuncia fake news sobre cursos gratuitos

A Prefeitura de Suzano, por meio das Secretarias Municipais de Administração e de Comunicação Pública, emitiu um alerta à população nesta quarta-feira (16/04) a respeito de uma informação falsa que tem circulado nas redes sociais. A mensagem menciona a existência de vagas gratuitas em cursos de Administração, Informática e Inglês para crianças e adolescentes, com inscrição por meio de um suposto cadastro on-line.

De acordo com a pasta de Administração, a publicação é falsa e não tem qualquer relação com o Poder Executivo municipal. Inclusive, a prefeitura esclarece que não há cadastros abertos em portais e em ambientes que não sejam oficiais.

A secretária de Administração, Cíntia Lira, reforçou o compromisso com a transparência e a segurança da informação. “É fundamental que a população esteja atenta à procedência das informações antes de realizar qualquer cadastro. Mensagens falsas como essa podem induzir ao erro, expor dados pessoais e gerar prejuízos. Informações oficiais devem ser sempre verificadas nos canais da prefeitura”, destacou.

Segundo o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, combater a desinformação é um dever coletivo. “Ao não compartilhar conteúdo sem checar a fonte, cada cidadão contribui para uma cidade mais segura e bem informada”, completou.

A administração municipal orienta os cidadãos a não compartilharem mensagens de origem duvidosa e a confirmarem a veracidade de qualquer informação diretamente nos meios oficiais da Prefeitura de Suzano, como o site www.suzano.sp.gov.br e os perfis verificados nas redes sociais.

O Poder Executivo municipal reforça, ainda, que a disseminação de fake news é crime, previsto no Código Penal Brasileiro. Denúncias sobre conteúdos falsos podem ser feitas aos canais da Ouvidoria Municipal, entre eles os telefones 0800 774 2007, 156 e (11) 4743-1796, em dias úteis, das 8 às 16 horas, pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br, e pessoalmente na rua Baruel, 126, no centro, em dias úteis, das 8 às 16 horas. As denúncias também podem ser feitas à autoridade policial mais próxima.

Cursos e oficinas

A prefeitura reforça que o órgão oficial responsável pela oferta de cursos, oficinas e formações gratuitas no município é o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). Somente neste ano, o órgão já formou mais de 700 pessoas em diversas atividades com foco em qualificação, geração de renda e fortalecimento comunitário.

Todos os cursos oferecidos são amplamente divulgados nos canais da prefeitura e seguem critérios de inscrição com total transparência. Mais informações podem ser obtidas pelo (11) 4743-1600.