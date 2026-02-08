Suzano derrota Itambé Minas em clássico nacional e cola no G4 da Superliga

O Suzano Vôlei chegou à sua quarta vitória seguida na Superliga 2025/26 ao derrotar o Itambé Minas em clássico nacional disputado no último sábado (07/02) na Arena Suzano por 3 sets a 2 (25x21 | 25x21 | 22x25 | 24x26 | 15x12), ficando a apenas dois pontos do G4 do campeonato.



O confronto válido pela 5ª rodada do 2º turno foi marcado pela alta tensão entre os rivais diretos, tendo como principal destaque o ponteiro Robert, eleito melhor da partida após anotar 20 pontos para os suzanenses e ajudar a equipe do técnico Cezar Douglas a sair com uma imponente vitória na Arena.



O resultado levou o Suzano à 5ª posição da liga com 26 pontos, dois a menos que o Minas, primeiro time do G4 nacional. A reedição das quartas de final da última Superliga começou com um susto aos suzanenses. Logo de cara, o Minas abriu cinco pontos de vantagem no placar com um 6x1 na primeira parcial, gerando apreensão entre os mais de 2,5 mil torcedores presentes no ginásio suzanense. Contudo, rapidamente, os paulistas entraram no jogo e diluíram a vantagem minastenista até a primeira metade do set, passando à frente e virando o embate com um jogo altamente ofensivo para fechar a etapa em 25 a 21.



O domínio suzanense seguiu no segundo set. Efetivo na rede com os centrais Leo Andrade e Maicon Leite, letal nos ataques com os extremos Robert, Pessoa e Sabino, seguro nas defesas dos líberos Luiz e Taichi e bem articulado com a distribuição do levantador Bieler, o time paulistas administrou a curta vantagem que criou no início da parcial para repetir o 25 a 21, garantindo seu primeiro ponto no jogo com o 2 sets a 0.



Contudo, o que parecia uma vitória bem encaminhada foi ameaçada pelo Minas que, mesmo fora de casa, reagiu e empatou o jogo com um 25 a 22 e um 26 a 24, forçando o tie-break. Na parcial final, cheia de tensão, os rivais trocaram pontos do início ao fim, porém, no final da etapa, o Suzano teve mais consistência para sair da vantagem mínima e segurar o resultado para fazer 15 a 12 e levar seu torcedor ao delírio com a 4ª vitória seguida na Superliga.



O técnico Cezar Douglas ressaltou a resiliência de seus comandados para ficar com a vitória em um jogo mentalmente exaustivo. "O equilíbrio da Superliga faz com que tenhamos de pensar em erro zero se quiseremos vencer e subir na tabela. Por mais que tenhamos tido duas boas parciais, caímos um pouco nas duas últimas, retomando ritmo para vencer no tie-break. É um resultado essencial para nossas pretensões, o grupo está de parabéns", comentou.

PRÓXIMO JOGO

Agora, o Clube do Alto Tietê volta às quadras nesta quinta-feira (12/02), às 21h30, novamente na Arena, agora contra o líder Sada Cruzeiro. Para este jogo, o time está arrecadando fundos para apoiar no tratamento do ex-atleta do projeto, William Kerber, que encontra-se tetraplégico após grave acidente automobilístico. As entradas estão disponíveis no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos.