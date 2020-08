Suzano descarta consulta aos pais e aulas só voltam com autorização da Saúde

Suzano não deve realizar consulta pública via internet sobre volta às aulas, “por se tratar de uma questão técnica de Saúde”. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a pasta vem dialogando com profissionais da rede municipal, comissões municipais de educação e com as autoridades de saúde sobre questões relacionadas ao retorno das aulas.

Esse processo serve para coletar informações específicas de cada comunidade e no entorno de cada unidade escolar. (O secretário Leandro Bassini concedeu entrevista na tarde de ontem ao DS, que será publicada na edição desta sexta-feira - dia 7 de agosto).

A secretaria informou que vem realizando o planejamento e ações para minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no retorno das aulas municipais. “Mas esta volta às aulas presenciais só ocorrerá atrelada às condições objetivas da propagação do vírus e segurança sanitária. A indicação de setembro foi realizada pelo Governo Estadual e é uma expectativa se as condições forem favoráveis. Deste modo não se pode prever a data exata do retorno das aulas presenciais em Suzano. Nos mês de agosto se dará continuidade às atividades não presenciais em diferentes linguagens e plataformas”.

Tendo como base o plano apresentado pela Secretaria Estadual da Educação, a secretaria já realiza estudos de viabilização interna para os equipamentos municipais, incluindo quais serão as faixas etárias que estarão incluídas nas respectivas etapas.

A Educação de Suzano informou que vem trabalhando com outras secretarias municipais para assegurar a saúde de alunos e funcionários, com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) para traçar estratégias para que o retorno seja seguro e eficaz, definindo o protocolo de ação com instituições e entidades pedagógicas e civis, respaldadas nas recomendações da OMS e da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras ações.

“Todo o trabalho está sendo elaborado e supervisionado em conjunto com o Conselho Municipal de Educação, o sindicato da categoria e com os profissionais da rede municipal”.

A Secretaria de Educação está na fase de diálogo com os servidores da rede municipal de Educação, para concluir a elaboração do protocolo para o retorno às aulas, com as especificidades de cada unidade. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Comitê de Ações Contra o Coronavírus, produziu um texto específico de recomendações para a Educação Municipal. Estas informações são usadas como balizadoras para o debate com os profissionais da rede.

“A pasta espera ainda a orientação do Conselho Nacional de Educação sobre a possibilidade de se concluir o ano letivo de 2020 excepcionalmente com o aluno em casa, mesmo depois do retorno às aulas, caso seja a vontade da família. Ainda não há data definida para a voltas às aulas presenciais na rede municipal, já que a questão está em debate com pais (por meio dos Conselhos das Escolas), funcionários, professores, comissões municipais de educação e principalmente autoridades da Saúde. Somente depois destas informações será possível definir o retorno presencial, com responsabilidade. O calendário seguirá a avaliação municipal, independente do Estado. A prioridade é a segurança”.

Condemat

A Câmara Técnica de Educação do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) indicou a realização da consulta como meio de respaldar e definir ações das secretarias de Educação da região.

No Alto Tietê, os municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Santa Isabel já realizaram ou estão no processo de realização da consulta pública. Em Mogi, 89% dos participantes são contra o retorno das aulas.