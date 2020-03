Suzano descarta terceiro caso suspeito de coronavírus na cidade

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que o terceiro caso suspeito para o novo coronavírus em uma moradora da cidade também foi descartado. Assim, todos os três casos suspeitos no município tiveram resultados negativos.

O laudo com o resultado do exame foi emitido pelo Instituto Adolfo Lutz na manhã desta sexta-feira (06/03). Este resultado é referente à terceira paciente suzanense, de 25 anos, que também chegou da França e desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos na semana passada.

Agora, ela será liberada do isolamento social e poderá retornar à normalidade de sua rotina, assim como ocorreu com as duas primeiras pacientes, de 24 e 32 anos.

Atenção

Mesmo com os três resultados negativos em Suzano, a Secretaria Municipal de Saúde continua observando todos os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde. Além disso, já houve o reforço nas orientações à população para evitar a transmissão de doenças respiratórias: higienizar as mãos constantemente, cobrir nariz e boca com lenço ou o braço ao espirrar ou tossir, além de evitar aglomerações.

Estas dicas já foram intensificadas nas unidades de saúde e em locais de grande circulação de pessoas, inclusive com a distribuição de material educativo.